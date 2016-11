Nyhetssammendrag 21. november 2016

Ubåter avgjørende for Israel

Statsminister Binyamin Netanyahu sa på kabinettmøtet søndag at Israels kjøp av nye ubåter er avgjørende for landets fremtidige sikkerhet. -Disse ubåtene er strategiske våpen som sikrer Israels fremtid og grunnleggende eksistens i de kommende tiårene, sa han. Israels nye ubåtkontrakter med Tyskland som ble kjent nylig ble kritisert etter at statsministerens personlige advokat hadde tilknytning til leverandøren av ubåtene. Men forsvaret sa at dette ikke hadde noen innvirkning på forhandlingene og prokureringen.

Israel fornøyd med utnevnelse

Myndighetene i Israel er angivelig svært fornøyd med nyvalgt president Donald Trumps utnevnelse av kongressmannen Mike Pompeo som ny leder for CIA og pensjonert generalløytnant Michael Flynn som nasjonal sikkerhetsrådgiver. Dette er to viktige poster som rører ved USAs nasjonale sikkerhet og utenrikspolitiske handlinger. Begge har markert seg mot atomavtalen med Iran. Israels ambassadør til FN, Ron Demer møtte før helgen med Trump eller hans nærmeste rådgivere og overbragte et budskap om støtte fra Israel. Dette var angivelig den første utenlandske diplomaten som møtte med Trumps nærmeste rådgivere.

Mindre jordskjelv i nord

Et mindre jordskjelv ble registrert søndag helt nord i Israel. European Mediterranean Seismological Centre registrerte skjelvet til 3,7 på Richters skala og senteret var 70 kilometer sør av Beirut. Det ble ikke meldt om skader.

Kjedekollisjon skadet 61

I alt 61 personer ble skadet i en kjedekollisjon på riksvei 44 nær Holon. Samtlige skadde ble sendt til nærliggende sykehus. Ulykken oppstod da en Egged buss som var full av passasjerer ankom krysset og kolliderte med en annen buss. Dette førte til at andre biler også ble truffet.

Turbulens hos El Al

Det israelske flyselskapet El Al er midt inne i en arbeidsrelatert «turbulens» som følge av at pilotene krever høyere lønn. Lønnshoppet er på 60 prosent av grunnlønnen, og vil koste selskapet 2,5 milliarder dollar over 10 år. Uenigheten mellom pilotene og ledelsen i selskapet har ført til at mange flyavganger er kansellert og forsinket. Hittil er det ingen tegn på kompromiss mellom partene.

Bålforbud i flere dager

Brannmyndighetene har innført et forbud mot bruk av åpen ild ute frem til tirsdag i første omgang. De viste til mangel på nedbør, sterk vind og stor fare for gress og skogbranner. De har også oppfordret israelere til å melde fra dersom de ser røyk og ild.

Nye boliger

Bygningskomiteen i Jerusalem kunngjorde søndag planer om å bygge 1,400 nye leiligheter i Ramat Shlomo i Jerusalem. De skal føres opp på en eiendom som er på 70 dunam, og dette er det største bygningsprosjektet av denne typen på mange år.