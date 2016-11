Nyhetssamendrag 22. november 2016

Vil erstatte Abbas

Egypt har lagt press på 81 år gamle PLO-leder Mahmoud Abbas for å få ham til å nevne en arvtaker. Dette kommer samtidig som Den arabiske liga har lagt press på palestina-araberne for å få dem til å lege de interne politiske uenighetene før Fatahs interne valg den 29. november. Israelske medier melder at ligaen ønsker å bringe inn tidligere Fatah-medlem Mohammed Dahlan som på sikt skal overta etter rivalen Abbas.

Fikk 18 år for terror

To arabiske terrorister ble denne uken dømt til 18 års fengsel hver. Subhi Abu halifa fikk dommen for å ha knivstukket en yeshivastudent i oktober i fjor, mens Abed Dawiat kastet en stein som drepte jøden Alexander Levlovich i september i fjor.

Vil betinge PLO-bistand

Den republikanske kongressmannen Ed Royce fra California sa i et møte med Zionist Organization of America at USA bør kutte alle overføringer til PLO-myndigheten dersom de fortsetter å belønne terrorister og deres familier. Flere medlemmer i kongressen vurderer å legge frem et lovforslag som gjør alvor av dette.

Pepet ut under sangkonkurranse

Den israelske delegasjonen til Junior Eurovision ble søndag kveld pepet ut av tilskuerne under konkurransen i Malta. Junior Eurovision er en Melodi Grand Prix for ungdommer. Noen sier at israelerne ble pepet ut av politiske grunner, mens andre hevdet det var fordi Israel ikke gav vertslandet Malta mer enn ett poeng. Det samme skal ha skjedd med Russland.

Erdogan holder fast på uttalelser

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan holder fast på sine tidligere uttalelser hvor han sammenlignet Israel med Adolf Hitler og hevdet at Israel hadde drept tusenvis av arabere i Gaza. I et intervju med Channel 2 i Israel sa Erdogan at Hamas ikke var en terrorgruppe og han forsvarte Hamas rakettangrep mot sivile israelere under krigen i Gaza. Erdogan la til at Israel og Tyrkia hadde gjort fremskritt i normaliseringen av forbindelsene, men han viste ingen tegn på forsoning med Israel.

4 milliarder for Leviathan

Gasselskapene som har rettighetene til Israels største naturgassfelt er nær ved å sikre seg de nødvendige 4 milliarder dollar de trenger for å bygge ut feltet. -Forhandlingene om finansieringen er i siste fase, sa Delek Drilling sjef Yossi Abu. Operatørene Delek og Noble Energy har undertegnet omfattende avtaler om leveranse av gass til land rundt Israel.