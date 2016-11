Nyhetssammendrag 23. november 2016

Britisk marineskip i Israel

Det britiske marineskipet HMS Bulwark ankom tirsdag Haifa som del av en felles marineøvelse med Israel. Øvelsen fant sted før skipet ankom Haifa, og begge landene betegnet besøket som en rutineøvelse. Men det britiske marineskipet tok del i øvelsen bare en uke etter at Russland sendte landets eneste hangarskip til kysten av Syria, og Charles Heyman som er redaktør i The Armed Forces of United Kingdom boken sa at Bulwarks besøk i Israel også var et politisk signal som reflekterte nære militære og diplomatiske forbindelser med Israel.

Rekordlav ledighet

Arbeidsledigheten i Israel er nå den laveste på 30 år. Statistisk Sentralbyrå meldte denne uken at ledigheten gikk ned til 4,5 prosent i oktober og det er et halvt prosentpoeng lavere enn i september. Ledigheten blant israelere i alderen 25-64 år er så vidt over 4 prosent, og ledigheten blant menn i denne aldersgruppen er 3,8 prosent og kvinner 4,1 prosent.

Flere immigranter fra Brasil

Antall jøder i Brasil som gjør aliyah og reiser til Israel vil innen utgangen av året passere 700 og dette er betydelig mer enn de to foregående årene, ifølge Jewish Agency. I 2015 ankom 496 brasilianske jøder Israel mens tallet i 2014 var 280.

Stor brann i Zichron Yaakov

Over 150 brannmannskaper arbeidet i natt med å slukke en stor brann i Zichron Yaakov. Minst 20 hjem er tatt av flammene og 12 av dem er totalt ødelagt. 19 mennesker er lettere skadet, de fleste med røykskader. Myndighetene utelukker ikke at brannen kan være påsatt. Israel er inne i en tørke og det er innført forbud mot åpen ild ute inntil videre. Det er også meldt om branner andre steder i Israel denne uken.

Fjerner frukttrær

Nedbørfattige vintre og varme somre har gjort at flere fruktbønder har valgt å kutte ned frukttrærne og plante andre vekster i stedet. Persimmons er blant trærne som nå blir kuttet fordi det koster så mye å vanne dem. Dersom ett mål gir mindre enn 4 tonn frukt er det ikke lønnsomt å drive, sier bønder til Globes.

Førerløse biler om fem år

Transportminister Yisrael Katz sa denne uken at førerløse biler vil bli å finne på veiene i Israel om fem år. Førerløse biler som har vært utprøvd i flere land, deriblant USA, er sett på som en revolusjon og transportens neste steg. Katz kom med uttalelsen på en konferanse i Israel.