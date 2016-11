Nyhetssammendrag 25. november 2016

Branner trolig påsatt

Minst 85,000 mennesker ble torsdag bedt om å evakuere fra Haifa på grunn av store skog og gressbranner i og utenfor byen. Samtidig raste branner i Galilea og områder rundt Jerusalem. Myndighetene tror at flere av brannene er påsatt av palestina-arabere og at dette er en form for terror, ifølge israelske medier. I alt 12 brannsluknings fly var satt inn i slukkingen utenfor Haifa. Israel har også bedt om hjelp fra Hellas og Kroatia som har brannslukkings fly, og Frankrike, Portugal, Russland og Ukraina vil også sende fly.

Spesial fly fra USA

Et av verdens største brannslukkings fly er på vei fra USA til Israel for å få bukt med de mange og store skogbrannene. Et Boeing 747 jumbojet fly som er konvertert til et tankfly for knappe seks måneder siden, skal settes inn mot de største brannene. Flyet har en kapasitet på 74 tonn med vann eller pulver, og har kapasitet til å produsere et vanntrykk som gjør at vannet eller pulveret blir som en stor regnstorm over området. Flyet er ventet til Israel fredag formiddag.

Flere pågrepet for branner

Politiet arresterte åtte personer nord i Israel som er mistenkt for å ha startet flere av de over 200 brannene som har rast over landet de siste tre dagene. De åtte er mistenkt for å ha reist rundt i området og startet mange av brannene i landsdelen. Sikkerhetsminister Gilad Erdan sa at rundt halvparten av brannene er påsatt av palestina-arabiske brannstiftere, og politisjef Roni Alsheich kunngjorde på en pressekonferanse at de har pågrepet en rekke personer i forbindelse med brannene. Statsminister Binyamin Netanyahu sa at disse brannene var å regne for terrorhandlinger og lovet å straffe de som stod bak dem.

Vil trekke tilbake statsborgerskap

Israel har truet med å trekke tilbake statsborgerskap og oppholdstillatelser for de som er ansvarlige eller på annen måte har medvirket til de mange brannene i landet denne uken. Statsminister Binyamin Netanyahu sa torsdag at han i samtale med innenriksminister Aryeh Deri ble enige om arbeide for å trekke tilbake oppholdstillatelsene. Andre politikere tok til orde for konfiskasjon av eiendommer til de som blir dømt for ildspåsettelser.

Feiret brannene

Mens israelske brannmannskaper jobber på spreng for å slukke de utallige brannene rundt om i landet så feiret mange palestina-araberne brannene på sosiale medier. Bruk av tagger som «Israel brenner» og «sionismen står i brann» ble brukt for å feire brannene og evakueringen av titusener.