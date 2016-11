Nyhetssammendrag 28. november 2016

Branner under kontroll

De utallige skog og krattbrannene i Israel er for det meste slukket. Politiet sa søndag at en tredjedel av de 90 brannene de har etterforsket til nå, trolig var påsatt, og det finnes også dronevideoer som viser arabere som starter branner. Politiet sa at de ikke hadde funnet beviser for at det var en koordinert kampanje. 50 personer har vært inne til avhør og 24 av dem er arrestert og 18 av dem er israelske arabere ifølge Channel 2.

Store skader, dyre branner

De flere hundre brannene i Israel den siste uken vil bli en kostbar affære for landet. I Haifa ble over 60,000 personer tvunget til å evakuere sist torsdag og selv om de fleste nå har vendt tilbake så er over 1,000 hjem ødelagt av branner rundt om i landet. 180 personer ble skadet og minst 33,000 mål med skog ble brent. Israel fikk også hjelp i form av mannskaper og brannslukkings fly fra andre land, inkludert Russland, Tyrkia, Hellas, Frankrike, Spania og Canada. Jewish Agency vil gi 1,000 dollar til hver familie som ble hjemløse slik at de kan få kjøpt de mest nødvendige tingene i dagene som kommer.

Bestiller flere F-35

Israel har besluttet å kjøpe ytterligere 17 avanserte F-35 jagerfly fra amerikanske Lockheed Martin. Landets flyvåpen vil dermed besitte 50 slike avanserte fly når de er levert. Hvert av flyene koster rundt 800 millioner kroner. De to første flyene vil bli levert innen utgangen av dette året mens seks fly vil bli levert i hvert år fremover inntil ordren er komplett.

ISIS skjøt mot IDF

Terrorister fra ISIS i Syria skjøt i helgen mot israelske soldater på Golanhøydene. Det ble ikke meldt om skade på israelsk side av grensen, men Israel drepte fire medlemmer av terrorgruppen som åpnet ild mot dem. De fire befant seg i en bil som var utrustet med maskingevær og et israelsk fly skjøt mot bilen og drepte samtlige.

To prosent er millionærer

En rapport fra Credit Suisse sier at 2 prosent av israelerne er millionærer (i dollar) og det er en økning på 19 prosent fra 2015. I løpet av 2016 ble 17,000 israelere millionærer, og det finnes 105,000 millionærer i jødestaten og 18 milliardærer. 32 prosent av israelerne tjener mellom 100,000 og 1 million dollar mens 43 prosent tjener mellom 10,000 og 100,000 dollar og 23 prosent tjener under 10,000 dollar i året.