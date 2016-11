Nyhetssammendrag 29. november 2016

Terror i USA

En 18 år gammel somalier meide ned et titalls studenter utenfor Ohio State University i byen Columbus, Ohio i USA før han gikk løs på de skadde med kniv. Abdul Razak Ali Artan studerte ved universitetet men var frustrert over medias behandling av muslimer, og besluttet derfor angivelig å meie ned studentene. Ni ble bragt til sykehus og tilstanden til to av dem var alvorlig. Artan ble skutt og drept av en politimann som kom til stedet umiddelbart etterpå. Politiet og myndighetene ser ikke bort fra at dette var et islamsk terrorangrep.

ISIS oppfordret til aksjoner

Den islamske terrorgruppen ISIS oppfordret nylig muslimer til å utføre knivstikkinger og andre terroraksjoner i vestlige land. Aksjonen som fant sted i Ohio mandag formiddag er lik de som palestina-arabiske terrorister har utført i Israel de siste årene og lik de som ISIS-terrorister har utført i Europa det siste året.

El Al streik er over

Streiken i flyselskapet El Al er over. Pilotene aksjonerte i over en uke for høyere langsiktig lønn og goder. Dette førte til at mange avganger ble kansellert. Den nye avtalen gjør at pilotene får en lønnsøkning på 7,3 prosent mot at pilotenes arbeidssystem blir mer effektivt.

Ingen renteøkning

Bank of Israel har besluttet å ikke heve utlånsrenten i denne omgang. Banken tar nå 0,1 prosent på utlån til andre banker og de vil beholde dette nivået så lenge den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ikke hever sin rente.

Brannmannskaper reiser hjem

De mange utenlandske brannslukkingsflyene og mannskapene som den siste uken har vært i Israel for å hjelpe til med slukking av skog og krattbranner begynte mandag å reise hjem igjen. Alle de store brannene er slukket. De kypriotiske mannskapene reiste mandag og det er ventet at de andre vil reise i løpet av tirsdagen med sine brannslukkingsfly.

Tilbake til hverdagen

De israelske brannmannskapene vil tirsdag returnere til normale vakter igjen etter den siste ukens mange branner hvor de sammen med utenlandske mannskaper har jobbet døgnet rundt for å slukke branner. Siden de første brannene brøt ut tirsdag for en uke siden, har de rykket ut til 1,773 branner i åpne områder. De fleste av disse brannene var små, mens 39 av dem var store og krevde 10 eller flere brannmenn for å få kontroll med dem.