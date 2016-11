Nyhetssammendrag 30. november 2016

Israel aksjonerte i Syria

For første gang siden i sommer aksjonerte israelske jagerfly dypt inne i Syria. Ifølge israelske medier bombet de en militær base til diktator Bashar Assad og en konvoi til terrorgruppen Hizballah som var på vei til Libanon. Det israelske forsvaret ville hverken bekrefte eller avkrefte saken. Israel har bare utført begrensede aksjoner i Syria etter at Russland installerte avansert luftforsvar av typen S-400, men det er antatt at målet for Israel var så viktig at de måtte aksjonere. Ubekreftede meldinger fra medier i Syria hevdet at det var en syrisk eliteavdeling som ble bombet foruten en våpenkonvoi fra Damaskus til Beirut.

Militæret stenger vei til Amona

Det israelske forsvaret (IDF) har erklært bosetningen Amona for «stengt militært område» og har stengt alle veiene til og fra bosetningen. Målet med erklæringen er å hindre voldelige sammenstøt mellom settlere og deres sympatisører når bosetningen skal tvangsevakueres innen 25. desember. Det bor rundt 40 familier i Amona.

Halvparten av brannene påsatt

Mellom 45 og 50 prosent av alle brannene i Israel i forrige uke var påsatt, sa sikkerhetsminister Gilad Erdan. Han sa at ved flere tilfeller ble det funnet Molotovcocktailer hvor brannene startet og dette er en klar indikasjon på at brannen var påsatt. Det ble registrert 1773 mindre og store branner i Israel fra 18 til 26 november. 39 av brannene var store og 35 personer – de fleste arabere – er pågrepet mistenkt for å ha startet flere av dem.

Marinen fikk nytt skip

Den israelske marinen satte denne uken et nytt marineskip i aktiv tjeneste ved en base i Haifa. Skipet er bygd i Israel og i alt tre skip skal leveres til marinen. Skipet er i Devorah-klassen og skal patruljere Israels maritime grense i nord mot Libanon.

India vil ha Merkava

Representanter for 20 israelske selskaper som er involvert i utviklingen og produksjonen av Merkava stridsvogner og andre pansrede kjøretøyer avsluttet denne uken et stort seminar i India hvor indiske selskaper deltok. India som er Israels største kunde av militært utstyr, er interessert i Merkava stridsvogner og teknologi, både for kjøp og for produksjon i India. Israelske selskaper fikk for et par år siden oppdrag av India til å oppgradere deres gamle russiske stridsvogner.

Spesialutstyr for F-35

De israelske F-35 jagerflyene som skal leveres fra USA vil ha unike systemer om bord som bare Israel har. Israel har bestilt 50 slike fly og de skal være levert innen 2022 og koster 122 millioner dollar stykket. De israelske flyene har systemer om bord som er topp hemmelig og produsert i Israel for Israels unike situasjon.