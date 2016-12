Nyhetssammendrag 01. desember 2016

Obama «gir opp» i Midt-Østen

USAs avtroppende president Barack Hussein Obama vil sannsynligvis gi opp planene om å bruke de siste ukene på å forsøke å presse igjennom en «fredsavtale» mellom Israel og palestina-araberne. Associated Press hevder på bakgrunn av kilder i administrasjonen at presidenten ikke hadde planer om å presse Israel ved å lansere en ny plan eller initiativ. Valget i november hvor republikaneren Donald Trump vant fikk angivelig Obama til å legge alle planene på is, skriver AP.

Biometrisk database

Innenriksminister Arye Deri har besluttet at alle innbyggere i Israel skal registreres i en biometrisk database som inkluderer høyresolusjonsfoto av ansiktet og avtrykkene av begge pekefingrene. Folk skal kunne få bestemme hvorvidt de vil at denne informasjonen skal bli i en nasjonal database eller bare i passene og på identitetskortene. En million israelere har allerede tatt del i et forsøksprosjekt med biometrisk database.

Økt vannstand

Vannstanden i Genesaretsjøen har økt med halvannen centimeter siden torsdag morgen. Det siste døgnet har området rundt hatt en nedbørsmengde på 25 mm, og det er allerede meldt snø på Hermonfjellet, og veiene til og fra blir stengt på grunn av ytterligere snøfall de kommende dagene. Da vinterværet kom inn over Israel torsdag morgen ble det meldt om strømbrudd flere steder, hovedsakelig fordi trær blåste over og kuttet strømledningene. Det er ventet at vinterstormen vil være over til helgen.

Forlenget sanksjonene mot Iran

Det amerikanske Senatet stemte torsdag for å forlenge sanksjonene mot Iran med ti år. Vedtaket ble fattet med 99 mot 0 stemmer etter at Representantenes hus stemte for et lignende forslag nylig med 419 mot 1 stemme. Vedtaket går nå videre til president Barack Hussein Obama som må undertegne den. President Obama kan ikke nedlegge veto mot saken fordi vedtakene i begge kamrene var nesten enstemmig.

Planla terror i Kenya

To iranere og deres kenyanske sjåfør er tiltalt for å ha planlagt et terrorangrep mot Israels ambassade i Kenya. Myndighetene i landet sa at de tre ble pågrepet tidligere denne uken mens de fotograferte den israelske ambassaden. Myndighetene tror at dette var forarbeidet til et terrorangrep mot ambassaden. PLO og andre terrorgrupper har siden 1980 gjennomført flere terroraksjoner mot jødiske mål i Kenya.