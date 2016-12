Nyhetssammendrag 02. desember 2016

Utsatte ambassadeflytting igjen

USAs president Barack Hussein Obama utsatte torsdag atter en gang kongressens vedtak fra 1995 om å flytte landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Det 22 år gamle vedtaket inneholdt en klausul som sa at presidenten kan utsette vedtaket for seks måneder av gangen dersom nasjonale sikkerhetsmessige tilsyn sier det. Alle presidentene siden har undertegnet en utsettelse hver 6. måned. Kommende president Donald Trump sa tidligere at han hadde som mål å flytte ambassaden til «jødenes evige hovedstad, Jerusalem.

Trump velger forsvarsminister

Donald Trump som innsettes som president 20. januar neste år har utpekt den pensjonerte generalen James Mattis til å bli hans nye forsvarsminister. General Mattis er kjent for sine militære operasjoner i Irak og Afghanistan, og regnes for en militær leder som aldri bruker silkehansker men som setter hardt mot hardt. Han har også uttalt seg for en to-statsløsning mellom Israel og palestina-araberne.

Storbranner påsatt

Politiets etterforskning av de mange skog og krattbrannene for en uke siden indikerer at hele 29 av de 39 store brannene trolig var påsatt. Dette var branner som krevde mannskap på mer enn 10 personer for å slukke, og store brannmannskaper og fly fra utlandet ble også bragt inn for å få kontroll med dem.

Ambassadør på plass i Ankara

Israels nye ambassadør til Tyrkia ankom torsdag Ankara. Eitan Naeh er den første ambassadøren til landet siden 2010, da Tyrkia kuttet forbindelsene med Israel etter at den israelske marinen bordet den tyrkisk båten Mavi Marmari på vei til Gaza for å bryte Israels blokade av det Hamas-kontrollerte området. 10 aktivister ble drept under aksjonen. Ambassadør Naeh var stasjonert ved ambassaden i Ankara fra 1993 til 1997.

Jordskjelv ved Genesaretsjøen

Et mindre jordskjelv som målte 3,8 på Richters skala rammet området rundt Genesaretsjøen klokken 06.35 fredag morgen. Senteret for skjelvet var fem kilometer nord av Genesaretsjøen nær Tiberias. Det ble ikke meldt om skader. For en uke siden ble det registrert et jordskjelv på 3.6 lenger nord mot Libanon, mens det på tirsdag ble registrert et skjelv på 4,4 i Eilat.

Forbyr antisemittisk litteratur

President Hashim Thaci i Kosovo har nedlagt forbud mot salg av antisemittisk litteratur etter at det kom inn mange klager på slik litteratur. Sikkerhetsminister Ido Daniel sa at en hel industri profitterer på slik «gift» og dette er en målrettet kamp for å skade jødene på Balkan.