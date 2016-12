I fem dager raste store skogbranner over Israel. I Haifa ble rundt 70.000 evakuert. 19 land sendte hjelp. Fly pøste på vann og kjemikalier. En tredjedel av brannene var påsatt under en sterk østavind. Det ble kalt for en brannintifada og økoterror.

Israelske myndigheter la i høst ned bålforbud etter lang tids tørke. Sterk, iskald vind fra Russland med nattetemperaturer ned til seks grader blåste kraftig over hele Israel.

