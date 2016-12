Nyhetssammendrag 05. desember 2016

Demonstrerte mot frihandel

Over 1500 bønder demonstrerte over hele Israel søndag i protest mot frihandelsavtaler. Bøndene holdt fem store demonstrasjoner rundt om i landet og blokkerte mange veier. De føler at politikernes frihandelspolitikk skader dem som yrkesbønder og at dette også vil skade Israel på lang sikt.

Fire omkom i kollisjon

fire personer i 20-årene omkom i en kollisjon på Riksvei 431 nær Ness Ziona søndag ettermiddag. Ulykken fant sted da en personbil kolliderte med en transportbil som var parkert på siden av veien. Dette var den andre dødsulykken det siste døgnet. Natt til søndag omkom en mann og to kvinner i en bilulykke på Riksvei 79 nær Zippori i Galilea. Fem andre ble skadet i ulykken.

Oversvømte tunnel i Gaza

Fire arabiske smuglere ble funnet død i en smugletunnel mellom Gaza og Sinai i Egypt etter at militæret i Egypt angivelig oversvømte tunnelen for halvannen uke siden. Egypt har ødelagt flere titalls slike smugletunneler som Hamas og andre i Gaza har bygd. Tunnelene mellom Gaza og Israel blir imidlertid brukt til terrorangrep.

Islamsk leder for Demokratene

Det demokratiske partiet i USA slikker sine sår etter valgnederlaget i november og vurderer nå ny leder for partiet. En av de fremste kandidatene er kongressmannen Keith Ellison fra Minnesota, som er muslim. Han har mange ganger tordnet ut mot Israel og tatt parti med radikale islamske grupper, og har gjentatte ganger beskyldt jødene for å kontrollere USA.

Iran truer gjenoppta atomprogram

Regimet i Iran har truet med å gjenoppta sitt atomprogram som ble lagt på is etter atomavtalen med Vesten i fjor sommer. Trusselen kom etter at den amerikanske kongressen vedtok å forlenge sanksjonene mot Iran over landets atomprogram, og president Barack Hussein Obama kan ikke nedlegge veto fordi kongressens beslutning var nesten enstemmig.

Brannstiftere på frifot

Til tros for at israelsk politi pågrep flere titalls arabere mistenkt for å ha vært involvert i de omfattende skog og krattbrannene i november så er det kun tatt ut tiltale mot to av dem, og etterforskerne tror at de fleste er på frifot. De regner med at 29 av de 30 største brannene trolig var påsatt. I tidsrommet 18-26 november var det 1,773 skog og krattbranner i Israel, og 39 av dem var regnet for store og krevde 10 eller flere brannmenn for å få slukket.