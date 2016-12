Nyhetssammendrag 06. desember 2016

Ser frem til møte med Trump

Statsminister Binyamin Netanyahu sa mandag at han ser frem til et møte med USAs kommende president Donald Trump hvor de to kan diskutere den «dårlige» atomavtalen med Iran. Trump og Netanyahu har uavhengig av hverandre vært imot avtalen siden den ble inngått fordi den ikke hindrer at Iran blir en atommakt, men på sikt garanterer at landet vil få atomvåpen.

Israelere liker Trump

En ny meningsmåling fra Dialog viser at hele 83 prosent av israelerne mener at den nyvalgte amerikanske presidenten Donald Trump er pro-Israel men få tror at han vil oppfylle valgløftet om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. 48 prosent tror ikke at valget av Trump vil føre til en «fredsavtale med palestina-araberne mens 47 prosent tror det er en liten mulighet for det. En meningsmåling før valget i november viste at Hillary Rodham Clinton var den beste kandidaten mens 32 prosent foretrakk Trump.

Russisk jagerfly styrtet

Et russisk jagerfly stasjonert på Russlands eneste flytende hangarskip styrtet mandag morgen i havet utenfor kysten av Syria da piloten forsøkte å lande på skipet. Jagerflyet av typen Su-33 hadde vært på tokt over Syria. Dette er det andre flyet fra hangarskipet Admiral Kuznetsov som har styrtet etter at skipet ankom kysten av Syria i høst.

Rammer flytrafikk

Ankomsten av hangarskipet Admiral Kuznetsov i Middelhavet i høst har ført til forsinkelser og kanselleringer av kommersielle rutefly mellom Israel, Kypros og Libanon. Det er jagerflytrafikken til og fra hangarskipet som har rammet flytrafikken. Mandag morgen ble mange av rutene mellom Israel og Kypros rammet, og det er ventet at dette vil vare til 24. desember.

Ambassadør hos Erdogan

Israels ambassadør til Tyrkia, Eitan Naeh leverte mandag sine diplomatiske papirer til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Den formelle seremonien fant sted i presidentpalasset i Ankara og inkluderte en tyrkisk æres garde foruten at Israels nasjonalsang Hatikvah ble fremført. Tyrkia brøt forbindelsene med Israel i 2010 etter bordingen av skipet Mavi Marmari.

Eitan produseres i USA

Det israelske forsvarets nye armerte personellkjøretøy (APC) med navnet «Eitan» kan bli produsert i USA og så kjøpt av Israel med amerikansk bistand. En slik avtale vil skuffe israelske selskaper som er involvert i produksjonen av Merkava stridsvognen og som hadde håpet å bli med på produksjonen av Eitan. Kjøretøyene skal få sitt tekniske utstyr installert i Israel, og det vil bli et av de mest avanserte i verden.