Nyhetssammendrag 07. desember 2016

BDS aktivist nektet innreise

Israel nektet for første gang en BDS-aktivist innreise til Israel. Det skjedde mandag da Isabel Phiri fra Malawia forsøkte å reise inn til Israel Hun er medlem av Kirkenes Verdensråd og en kjent BDS-aktivist og forsøkte å reise inn på turistvisum. Knesset vedtok nylig en lov som åpner for at slike aktivister skal kunne nektes innreise. BDS er en bevegelse som består av mange liberale protestantiske kirkesamfunn som går inn for å boikotte og å trekke ut investeringer og samtidig innføre sanksjoner mot Israel for deres «mishandling» av palestina-araberne.

Hyllet utpost-lov

Israels undervisningsminister Naftali Bennett i partiet Jewish Home hyllet i går introduksjonen av en ny lov som vil godkjenne omstridte og illegale bosetninger retroaktivt. Bennett sa at denne loven kan bli brukt til å annektere andre områder i Judea og Samaria og vil styrke Israels suverenitet. Lovforslaget som i denne omgang fokuserer på såkalte utposter, små bosetninger i periferien, var myntet på steder som Amona som høyesterett har beordret fjernet innen 1. juledag. Amona vil bli revet ettersom det ble inngått et politisk kompromiss, men det finnes 55 andre utposter i Judea og Samaria som kan bli retroaktivt legalisert.

Hizballah har tusenvis av posisjoner

Det israelske forsvaret (IDF) offentliggjorde i går et kart over den sørlige delen av Libanon som grenser opp til Israel og som viste at den islamske terrorgruppen Hizballah har tusenvis av posisjoner langs grensen mot Israel. Over 200 landsbyer i området er gjort om til baser for Hizballah og Israel har markert 10,000 potensielle bombemål i området dersom det bryter ut krig. Det detaljerte kartet viser også hvor god israelsk etterretning er.

Trumps rådgiver ga til settlere

Donald Trumps nære rådgiver og svigersønn Jared Kushner styrer sammen med sine søsken en stiftelse som har gitt store summer til jødiske settlere i Israel, ifølge amerikanske medier. Risa Heller i Kushner gruppen sier at familien er svært generøs og har gitt bort over 100 millioner dollar til veldedige formål. Blant disse formålene er jødiske settlere som angivelig fikk titusener av dollar.

Iran involvert i ubåt-kontrakt

Det tyske selskapet ThyssenKrupp som bygger Israels avanserte ubåter er delvis eid av Iran. Det islamske regimet eier 4,5 prosent av aksjene i selskapet etter et oppkjøp i 2004. Avisen Yediot Ahronot hevdet i forrige uke at ubåtkjøpet vil berike Iran. IDF sier at Irans interesse i det tyske selskapet har vært kjent i mange år.