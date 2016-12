Nyhetssammendrag 08. desember 2016

Får APC fra Jordan

Israel har gitt PLO-myndigheten tillatelse til å ta imot fem pansrede personellkjøretøyer (APC) fra Jordan som skal brukes av PLOs sikkerhetsstyrker i Judea og Samaria. Israel har tidligere blokkert slike innførsler fordi de frykter at de kan bli brukt mot Israel i en konflikt. I 2009 sa de nei til at PLO skulle få 50 russiske pansrede kjøretøyer fordi de hadde maskingevær installert på dem.

Togforsinkelser i Tel Aviv

Opprustningen av jernbanelinjen til Israel Railways mellom Tel Aviv og Jerusalem vil senere denne måneden føre til forsinkelser i Tel Aviv. Fra 21. til 25. desember vil stasjonene Tel Aviv University og Herzlia bli stengt på grunn av arbeidet.

Blir ikke med på konferanse

Statsminister Binyamin Netanyahu har informert Frankrikes president Francois Hollande om at de ikke vil delta på en internasjonal «fredskonferanse» i Paris om to uker. Netanyahu sa at dersom konferansen ikke finner sted, er han villig til å reise til Paris for å møte PLO-leder Mahmoud Abbas for samtaler.

Utpost lov rykker frem

Knesset stemte onsdag kveld for den nye «utpost» loven som gjør at Israel skal kunne godkjenne omstridte eller «illegale» bosetninger retroaktivt. Loven må opp to ganger til før den blir vedtatt. Tyskland har bedt Israel om å ikke vedta den og hevdet at den er i strid med «internasjonal lov». USA under Obama-administrasjonen som går av om litt over en måned, har også gitt uttrykk for skepsis til loven. EU har gjort det klart at de er sterkt imot loven.

Vil forby omskjæring

Den danske legeforeningen har antydet at de vil forsøke å fremme et forbud mot omskjæring av guttebarn. Omskjæring er et viktig rituale blant jøder, og dersom legeforeningen får gjennomslag for dette vil omskjæring få 18 årsgrense.

Dyrt å produsere utenlands

Dersom Det israelske forsvarets (IDF) nye APC kjøretøy blir produsert i USA kan det koste Israel mange arbeidsplasser. Industrikilder sier til media at dersom panservogna «Eitan» produseres i Israel vil dette kunne gi arbeid til så mange som 200 små og store firmaer som sysselsetter 2000 personer og dette vil gi en innsprøyting på 2 milliarder shekel i den israelske økonomien.