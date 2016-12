Nyhetssammendrag 09. desember 2016

600 millioner til rakettforsvar

Den amerikanske kongressen vedtok med solid flertall denne uken å bevilge ytterligere 600 millioner dollar til israelsk rakettforsvar. Pengene skal bevilges for 2017 og er et samarbeid mellom USA og Israel. Systemene går under navnene Iron Dome, David’s Sling og Arrow3. I tillegg skal 10 millioner dollar gå til et system for å avdekke underjordiske tunneler. Alt dette kommer i tillegg til den ordinære militære bistandspakken på 3 milliarder dollar som USA gir til Israel hvert år.

Terrorcelle avslørt i Jerusalem

Shin Bet og politiet har pågrepet åtte medlemmer av en islamsk terrorgruppe i Jerusalem. De fleste av dem er mindreårige men de planla å skyte jøder i Jerusalem og israelere ved en militærbase i hovedstaden. De hadde tilknytning til terrorgruppen Hamas i Gaza. De åtte begynte planleggingen da de satt fengslet i Israel for mindre kriminelle handlinger.

Musikk på Yad Vashem

For første gang i historien ble det denne måneden presentert musikk på Yad Vashem. Israelske musikere fremførte musikk som var komponert av jøder som satt i Theresienstadt konsentrasjonsleir under Den andre verdenskrig. Leiren hadde en «vibrerende jødisk kultur» før fangene ble sendt til gasskamrene og myrdet. Mens musikerne satt i leiren komponerte de mange verk som ble fremført under konserten på Yad Vashem i forbindelse med at det var 75 år siden leiren ble opprettet.

Returnerer døde terrorister

Israel har besluttet å returnere levningene av palestina-arabiske terrorister til sine respektive familier. Men de har gjort et unntak for Hamas terrorister som utgjør majoriteten av dem. To av dem vil nå bli returnert til sine familier mens tre som hadde tilknytning til Hamas vil ikke bli returnert.

Militærtjeneste forlenger livet

Obligatorisk militærtjeneste forlenger livet. Israelsk undersøkelse viser at menn som tjenestegjør i Det israelske forsvaret (IDF) lever i gjennomsnitt 12 år lengere enn menn i andre land som ikke har slik tjeneste. Menn som avtjener verneplikt i OECD land lever i gjennomsnitt tre år lengere enn andre, men tallet er fire ganger høyere i Israel når alle andre faktorer er tatt med i betraktningen. Forskerne tror at dette har sammenheng med fysisk trening. Israelske menn lever i gjennomsnitt til de er 80,6 år mens kvinner som også tjenestegjør i militæret lever til de er over 84 år. Israelske arabere (menn) i Israel som ikke avtjener verneplikt har færre leveår.

Jagerfly underveis

Israel vil mandag få overlevert sine to første F-35 jagerfly fra USA. Flyene skal til Nevatim-basen i Negev. Denne uken begynte flyvningen over til Israel og det ble gjennomført etterfylling av drivstoff i luften.