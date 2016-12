Nyhetssammendrag 12. desember 2016

Vil samarbeide mot Iran

Statsminister Binyamin Netanyahu sa på det amerikanske nyhetsmagasinet CBS 60 Minutes at han ønsker å arbeide sammen med USAs kommende president Donald Trump for å omgjøre atomavtalen med Iran. Netanyahu sa det ikke var for sent til å omgjøre avtalen som mange mener vil garantere at Iran bli en atommakt om 10 år, og han har fem alternativer til avtalen som han ønsker å legge frem. Trump har gjentatte ganger understreket at avtalen er en av de verste som USA har inngått.

Skal modernisere for Honduras

President Juan Orlando Hernandez ble søndag tatt imot i Jerusalem av statsminister Binyamin Netanyahu hvor det er ventet at de to landene vil undertegne omfattende militære og sivile avtaler. Israel skal modernisere Honduras gamle F5 og A37 jagerfly og helikopter, ifølge avisen La Prensa. De to landene skal også styrke forbindelsene om teknologisk utveksling og utvikling av militært utstyr, foruten at de skal samarbeide om vannressurser og jordbruk. Det bor rundt 200 jøder i Honduras som har 8,5 millioner innbyggere.

Iron Dome i Sør-Korea

Det israelske rakettforsvarssystemet Iron Dome egner seg for bruk i Sør Korea mot militære trusler fra kommunistlandet i nord. Israels ambassadør i Sør Korea, Chaim Choshen sa at Israel og Sør Korea på mange måter står overfor lignende trusler. Han la til at Iron Dome har gjort det israelske forsvaret langt mer fleksibelt og han understreket at Israel må vinne alle kriger og at de bare har en sjanse. -Dersom vi taper en krig er det slutten på staten Israel, sa han. Sør Korea og Israel åpnet tidligere i år for en frihandelsavtale.

PLO-delegasjon til USA

En delegasjon fra PLO-myndigheten ankommer denne uken Washington hvor de skal ha møter med representanter fra Obama-administrasjonen. Håpet er å kunne utøve en viss innflytelse over Obama-administrasjonens siste uker før det blir ny president i USA i januar. De håper også å få møte med representanter for Donald Trump.

Microsoft til Herzliya

Den amerikanske programvaregiganten Microsoft skal etter planene sette opp et forskningssenter i Herzliya i Israel. Selskapet skal leie 45,000 kvadratmeter over de neste 15 årene til en pris av 1 milliard shekel. Israel er blant de fremste nasjonene i verden når det gjelder utvikling av data.

Utvider «antisemittisme»

Storbritannia vil om kort tid fatte et formelt vedtak om å utvide definisjonen av «antisemittisme», skriver The Guardian. Bred ensidig kritikk av Israel som rammer jødene kollektivt vil nå falle inn under beskrivelsen. Utvidelsen kommer etter et samarbeid med International Holocaust Remembrance Alliance.