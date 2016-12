Nyhetssammendrag 13. desember 2016

F-35 ankom Israel

Klokken 20:16 mandag satte Israels første supermoderne F-35 jagerfly hjulene ned på israelsk jord. Ett minutt senere landet fly nummer to fra USA o på Nevatim flybase. Flyene var fem timer forsinket på grunn av tåke, men det hindret ikke mottakelsesseremonien i Israel. Statsminister Binyamin Netanyahu klistret flyvåpenets David-stjerne på flyet da det ble parkert. Med ham var president Reuven Rivlin, forsvarsminister Avigdor Lieberman, USAs forsvarsminister Ashton Carter foruten andre politiske ledere og flere hundre israelere. -Vår lange arm har blitt lengere og mektigere, sa Netanyahu om mottakelsen av de nye flyene som har en formidabel kapasitet og som ikke kan oppdages på radar.

Først i verden

Israel er det første landet i verden utenom USA som har fått de avanserte F-35 jagerflyene. Statsminister Binyamin Netanyahu takket den amerikanske forsvarsministeren for å ha kommet til mottakelsen, samtidig som han takket Obama-administrasjonen. -Jeg vil sammen med hele det israelske folk også få takke president Barack Hussein Obama, sa Netanyahu. Ashton Carter sa at Israel som begynte sitt flyvåpen med å fly overskuddsmateriell fra Den andre verdenskrig nå får verdens mest avanserte fly. Han refererte til F-35 ved sitt hebraiske navn «Adir» som betyr «den mektige». -Vi er mer forpliktet enn noen sinne til Israels sikkerhet, la han til.

Jakter på ambassadetomt

Channel 2 melder at representanter for USAs kommende president Donald Trump arbeider med å finne et mulig lokale for landets ambassade i Jerusalem. Meldingen kom etter at en av Trumps nære rådgivere, Kellyanne Conway sa at Donald Trump ser på flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Israel som en «høy prioritet». Det israelske utenriksdepartementet er også involvert i prosessen, og en mulighet som er luftet er Diplomat Hotel i Talpiot i Jerusalem.

Tyrkisk utsending til Israel

Tyrkias nye ambassadør til Israel begynte formelt sett mandag som ny ambassadør i Israel. Mekin Mustafa Kemal Okem leverte sine papirer til president Reuven Rivlin i Jerusalem, og er landets første ambassadør til Israel på fem år, etter at Tyrkia kuttet forbindelsene som følge av raidet på Mavi Marmari i 2010. -Dette er en ny begynnelse på våre bilaterale relasjoner og felles sak, sa Okem. Ambassadøren er sett på som en nær og fortrolig venn av president Recep Tayyip Erdogan.

Skeptisk til virkelig fred

Den nye nasjonale sikkerhetsrådgiveren til kommende president Donald Trump ser ikke lyst på utsiktene til fred mellom Israel og palestina-araberne. I en tale for under ett år siden som nå er blitt kjent sa generalløytnant Michael Flynn at han ikke trodde det ville bli fred mellom partene. Han viste til at mange islamske institusjoner i regionen er «hat-fabrikker» og at folket på en side stiller opp med dolker og stikker kniver i kvinner og barn i Israel, og dette er ikke noe utgangspunkt for fred.