Nyhetssammendrag 14. desember 2016

Slaget i Aleppo er over

Russland sa tirsdag at slaget om Aleppo i Syria var over. De militære aksjonene er stanset og Syria har igjen kontroll over byen som opprørsstyrker har hatt i flere år. En avtale mellom Syria og Russland på den ene siden og opprørsstyrkene på den andre, innebærer at opprørsstyrker og deres allierte skal få flykte ut av den østlige delen av byen som de har kontrollert siden 2012. Kampene de siste dagene skal ha ført til enorme ødeleggelser og tap av sivile liv, og Syria og Russland ble fra flere hold beskyldt for krigsforbrytelser.

«Fredskonferanse» utsatt til januar

Den mye omtalte fredskonferansen i Paris er angivelig utsatt til januar neste år. Den fransk-ledete konferansen forsøker å få til en fredsavtale mellom Israel og PLO-myndigheten. Men Israel har sagt at de ikke vil delta, og Frankrike sa at de trengte mer tid på å forberede møtet og PLO-myndigheten som vil delta, sa at Israels beslutning om å ikke delta, ikke hadde noe med utsettelsen å gjøre. Israel har insistert på direkte forhandlinger med PLO-myndigheten.

Ønsker ambassadeflytting

Statsminister Binyamin Netanyahu hilste i går anmerkningene fra Donald Trumps rådgiver i USA velkommen. Kellyanne Conway som stod bak Trumps vellykkede valgkamp sa mandag at en flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem var en «høy prioritet» for den nye presidenten. -Utmerket, svarte Netanyahu om anmerkningen.

Netanyahu besøker muslimsk land

Aserbajdsjans president Ilham Aliyev tok tirsdag imot statsminister Binyamin Netanyahu som er i landet på offisielt besøk. Det historiske besøket mellom lederen for en jødisk stat og en muslimsk stat kastet også lys på det utvidete samarbeidet mellom landene. President Aliyev lovpriste Israel for militært samarbeid og utstyr de siste årene til en verdi av fem milliarder dollar. Han la til at det er rom for ytterligere samarbeid på andre områder mellom landene. Statsminister Netanyahu sa at vennskapet mellom landene er et godt eksempel på hvordan en jødisk og en muslimsk nasjon kan samarbeide for å bedre fremtiden for alle.

Fant gammel mynt

En mynt som er 1950 år gammel ble nylig funnet under en utgraving i Jerusalem. Mynten stammer trolig fra den tiden jødene gjorde opprør mot romerne i år 67. Den ene siden av mynten har inskripsjonen «Frihet for Sion» mens den andre siden har «År to av det store opprøret». Ironisk nok erklærte FN organisasjonen UNESCO tidligere i år at jødene ikke hadde noen historisk tilhørighet i Jerusalem. Israels hovedstad skal til neste år feire 50 års jubileum for gjenforeningen.