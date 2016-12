Nyhetssammendrag 15. desember 2016

Klar for julehøytiden

Turistdepartementet regner med at rundt 120,000 turister vil besøke Israel i desember og halvparten av dem er kristne pilegrimer. Myndighetene vil som vanlig dele ut gratis juletrær tirsdag den 20. desember ved Jaffaporten. De vil også henge opp flagg og lys i de delene av byen som høytiden blir feiret. På juleaften vil de sette opp gratis busser som går i skytteltrafikk hver halvtime mellom Jerusalem og Betlehem, hvor Jesus ble født.

PLO aktiv i FN

Palestina-arabiske lobbyister har delt ut et utkast til en ny resolusjon blant de permanente medlemmene av FNs sikkerhetsråd. Resolusjonen erklærer alle jødiske bosetninger utenfor den «grønne linjen» illegale, inkludert den østlige delen av Jerusalem. New Zealand som har presidentvervet i rådet til slutten av denne måneden, har distribuert en resolusjon som erklærer at en to-statsløsning er «den eneste løsningen» for en varig fred mellom Israel og palestina-araberne.

Deporterer to iranere

En domstol i Kenya har beordret deportasjonen av to iranske menn som var beskyldt for å ha planlagt et terrorangrep mot Israels ambassade i Nairobi. Ifølge meldinger skal påtalemyndigheten ha blitt enige med Iran om å frafalle alle anklager mot at de to blir deportert.

Terrorist skutt

En palestina-arabisk terrorist ble skutt ned og drept i Jerusalem ettermiddag da han forsøkte å dolke en politimann med et skrujern. Politimannen ble skadet og sendt til sykehus, mens terroristen døde på sykehuset som følge av å ha blitt skutt.

Exxon-sjef blir utenriksminister

USAs kommende president Donald Trump har utpekt sjefen for oljeselskapet Exxon Mobil til jobben som ny utenriksminister. Rex Tillerson har arbeidet seg opp i selskapet fra en ingeniørjobb på 1970-tallet frem til han ble øverste leder for oljegiganten i 2006. Tillerson ble valgt fordi han har bred erfaring i forhandling med andre land når det gjelder Exxon Mobils oljevirksomhet, og Trump mener dette er utmerkede egenskaper for landets ledende diplomat.

Ukjent kvantitet

Jobben som USAs utenriksminister er svært viktig. Men lite er kjent om Rex Tillers politiske tanker og mål. Som «sjefsdiplomat» for et av verdens største oljeselskap med operasjoner i sensitive områder og land, har han holdt en lav profil, til Exxon Mobils store fordel. Mange Israel-venner frykter at Tillerson som oljemann lener i retning av de oljerike araberlandene i Midt-Østen, fordi hans forgjengere har lenet i samme retning, men ingenting er kjent om hans syn på Israel og Midt-Østen.