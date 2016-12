Nyhetssammendrag 16. desember 2016

Snø og regn over Israel

Denne uken avsluttes med store mengder regn og snø over Israel. På Hermonfjellet er det ventet mye snø mens elver og Genesaretsjøen vil fylles opp av etterlengtet nedbør. Men bønder frykter at dette ikke er nok for Israel til å sette punktum for en mangeårig tørkeperiode. Torsdag hadde Galilea og Golanhøydene og Haifa fått over 100 mm nedbør, mens det ble målt 62 mm i Jerusalem. 40 mm i Tel Aviv og 16 mm i Beer Sheva. I Negev-ørkenen ble det målt litt under 1 mm. -Dette var en stor dag for det nordlige Israel, sa metrolog Tzahi Waxman.

Europa forsvarsløst

En gradert rapport fra Det israelske utenriksdepartementet konkluderer med at Europa er ute av stand til å forsvare seg selv mot et direkte militært angrep. Ikke et eneste europeisk lander i stand til å utføre en uavhengig militær aksjon, heter det videre. Den interne rapporten er et resultat av en serie med diskusjoner mellom høytstående israelske ledere om en felles europeisk forsvarspolitikk og sikkerhetssituasjonen på kontinentet, skriver Ynet.

Senket skattenivået

Finanskomiteen i Knesset har besluttet å senke bedriftsskatten til 12 prosent for høyteknologiske selskaper i den sentrale delen av Israel og til 8 prosent for alle selskaper i områder som defineres som utkantdistrikt, inkludert Jerusalem. Finansdepartementet hilste beslutningen velkommen og den har til hensikt å oppfordre til nyinvesteringer i områdene.

IAI fikk tsjekkisk kontrakt

Tsjekkias forsvarsminister Martin Stropnicky kunngjorde denne uken at de har bestilt åtte ELM 2084 radarsystem fra Israel Aerospace Industries Ltd. Radarsystemet brukes til Iron Dome rakettforsvar. Avtalen er verdt 114 millioner dollar og systemet skal leveres mellom 2019 og 2020 og skal erstatte et gammelt sovjetisk system.

Konfiskerer Hitlers hjem

Parlamentet i Østerrike har vedtatt en lov som gjør at staten kan konfiskere barndomshjemmet til Adolf Hitler. Eieren av bygningen hvor Hitler ble født i 1889, Gerlinde Pommer skal få kompensasjon for tap av bygningen. Myndighetene likte ikke at nazisympatisører valfartet til bygningen og den vil trolig bli revet.

Banket jødisk filmskaper

Da den amerikanske jøden Ami Horowitz dro med kamera til en innvandrerbydel utenfor Stockholm for å lage en dokumentarfilm om bydeler hvor selv politiet ikke våger å gå, ble hun banket opp av muslimske innvandrere. -Vi kom til Husby og det gikk ikke mer enn 15-20 sekunder før de ble bedt om å forlate området. Fem menn hoppet på henne og banket henne opp, og til tross for mange tilskuere var det ingen som hjalp henne.