Nyhetssammendrag 19. desember 2016

Våpenfabrikk i Hebron

Israelske styrker avdekket natt til mandag den hittil største underjordiske våpenfabrikken som er oppdaget i Judea og Samaria. Anlegget lå under en leilighetsbygning i Hebron, bare en kilometer unna det jødiske lokalsamfunnet i byen. Fabrikken ble brukt til å produsere angrepsrifler og andre våpen for bruk i terroraksjoner. Eieren av bygningen ble arrestert og materialer, utstyr og våpendeler ble konfiskert.

Svekket tillit til Knesset

Meningsmålingen 2016 Israel Democracy Index viser at israelernes tillit til Knesset har gått ned det siste året, fra 35 prosent til 26,5 prosent. Tilliten til styresmakten har gått ned fra 36 til 27 prosent, mens tilliten til de politiske partiene har gått ned fra 19 til 14 prosent det siste året. Til tross for dette så er 96 prosent av jødene og 85 prosent av araberne stolte over å være israelske statsborgere. Tilliten til Det israelske forsvaret (IDF) er 90 prosent blant jødene og 82 prosent blant befolkningen generelt.

Mossad informerte Trump

Lederen for Israels etterretningstjeneste Mossad, var nylig på et hemmelig besøk i USA hvor han møtte med USAs neste president Donald Trumps indre sirkel for å gi dem en sikkerhetsbriefing. Mossads Yossi Cohen informerte om situasjonen rundt Irans atomprogram, borgerkrigen i Syria, terrortrusler generelt og PLO-myndigheten. Det er uklart nøyaktig når møtet fant sted, skriver Ynet.

Smuglet egg til Jerusalem

Grensepolitiet stanset søndag et forsøk på å smugle 300 brett med egg til Jerusalem. Eggene ble stanset ved Hizma kontrollpost nord i Jerusalem. Brettene hadde til sammen 9,000 egg uten stempel og ble oppbevart i romtemperatur. I fjor avdekket politiet en større arabisk smuglerbande og 25,000 egg som myndighetene fryktet inneholdt salmonella.

Ny ambassadør til Israel

USAs neste president ønsker å utnevne David Friedman som ny ambassadør til Israel. Friedman er en kjent støttespiller av Israel, inkludert de jødiske lokalsamfunnene i Judea og Samaria, og han har vært Donald Trumps rådgiver i Israel-spørsmål under valgkampen. Den jødiske venstresiden i USA er sterkt imot utnevnelsen.

Formelt valg i USA

Mandag skal de amerikanske delstatene formelt sett velge ny president. Det skjer når valgmannskollegiet formelt sett avgir sine stemmer, basert på hvor mange stemmer de ulike kandidatene fikk under valget i november. Det er ventet at Donald Trump vil få rundt 306 stemmer mens Hillary Rodham Clinton vil få 228 stemmer. Vinneren må ha 270.