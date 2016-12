Nyhetssammendrag 20. desember 2016

Terror i Europa

Europa ble på nytt rammet av en serie med terrorangrep mandag. I Tyrkia skjøt en politimann ned Russlands ambassadør til landet som deltok på åpningen av en kunstutstilling. Den 22 år gamle gjerningsmannen ropte «Alahu Akbar» og sa at dette var hevn for Russlands aksjoner i Syria. I Berlin meide en ukjent gjerningsmann ned over 60 julehandlende tyskere på et julemarked i Berlin. Minst ni ble drept og 50 skadet. Aksjonen var lik den i Nice i Frankrike i fjor hvor en muslim kjørte ned og drepte rundt 80 franskmenn som feiret Bastille-dagen. I Sveits ble tre personer skutt utenfor en moske i Zurich.

Et angrep mot kristne

USAs neste president Donald Trump som har markert seg sterkt i kampen mot islamsk terrorisme sa at aksjonen mot et julemarked i Berlin var en aksjon mot kristne. -ISIS og andre islamske terrorister fortsetter å slakte kristne i sine lokalsamfunn og gudshus som en del av deres «hellige krig», sa Trump. Politiet i Tyskland har ikke sagt noe om bakgrunnen til terroristen, men det spekuleres i at det var en muslim.

Netanyahu fordømte

Statsminister Binyamin Netanyahu fordømte drapet på Russlands ambassadør Andrey Karlov i Ankara i går. Netanyahus sa at mordet var en påminnelse til den siviliserte verden om å stå sammen i kampen mot terrorisme. Han sendte kondolanse til ambassadørens familie og det russiske folket.

Trump vant valget

Det amerikanske valgmannskollegiet avga mandag sine stemmer over hele USA og republikaneren Donald Trump vant som ventet valget. Trump fikk 304 stemmer mens demokraten Hillary Rodham Clinton fikk 224. En knapp håndfull medlemmer av valgmannskollegiet valgte å bryte sin plikt og stemte for andre kandidater. Basert på valgresultatet fra i november skulle Trump hatt 306 stemmer. Vinneren måtte ha minimum 270 stemmer.

PLO vil bryte med Israel

PLO-myndighetens sjefsforhandler Saeb Erekat sa i går at dersom USA flytter ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem så vil de trekke tilbake anerkjennelsen av Israel. Erekat truet videre med at flyttingen kan føre til at USA må stenge alle sine ambassader i araberlandene.

Leilighetslotteri

Over 20,000 israelere har registrert seg i et leilighetslotteri for 457 subsidierte leiligheter i to store leilighetsprosjekter. Leilighetene skal ligge i Mevasseret Zion og er på rundt 100 kvadratmeter. De starter på rundt 1,1 million shekler som er langt mindre enn de ville kostet på det åpne markedet. Flere slike prosjekter er underveis for å hjelpe israelere inn på boligmarkedet som ellers er for dyrt for mange av dem.