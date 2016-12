Nyhetssammendrag 21. desember 2016

Israeler skadet i Berlin

En israelsk statsborger var blant de 50 skadde som følge av terroraksjonen i Berlin mandag kveld, da en terrorist kapret en lastebil og kjørte inn i en folkemengde. I alt 12 mennesker ble drept under aksjonen. Kona til den skadde er savnet. Gjerningsmannen er trolig fortsatt på frifot og tysk politi famler i blinde etter terroristen. Den islamske terrorgruppen ISIS har tatt på seg ansvaret for aksjonen.

Tyskere i sjokk

Tyskland er i sjokk etter mandagens terroraksjon med en lastebil i Berlin. Rabbi Yehuda Teichtal i Berlin sa at folk forsøker å fatte hva som hendte samtidig som de innser at dette er den nye hverdagen. Rabbien sa at han hadde besøkt den skadde israeleren, en mann i 60 årene, på sykehus, og de håper å finne kona hans på et av de andre sykehusene som tok imot skadde.

Lager ny rakett

Israelske kilder sier til Ynet at Det israelske forsvarsdepartementet arbeider med å sikre seg en ny bakke til bakke rakett med over 200 kilometers rekkevidde. Raketten skal kunne utstyres med et stridshode på 500 kilo og kan bli utplassert nord i Israel. En slik rakett vil gjøre Israel i stand til å svare på angrep på en måte de til nå ikke har vært i stand til.

Rekordstor kapitaltilgang

Israelske høyteknologiselskaper har hentet inn svimlende 4,6 milliarder dollar i kapital hittil i år, og det er 200 millioner mer enn de 4,4 milliarder som ble hentet i 2015. Dette er et nytt rekordår for industrien. Mange utenlandske selskaper og investorer har kjøpt sprøytet kapital inn i israelske selskaper fordi teknologien de arbeider med å utvikle er svært lovende og unik.

Vurderer borre etter olje

Operatørene på Leviathan-feltet sier at de vurderer muligheten for å bore etter olje på feltet neste år. Leviathan inneholder enorme mengder gass men Noble Energy, Delek og Avner Oil and Gas tror ifølge medier at det kan være drivverdige mengder olje der også. Plattformen Attwood Advantage skal bore etter gass neste vår og det er ventet at de vil bore etter olje så snart gassbrønnen er ferdig.

Mer vann til Jordan

Vannselskapet Mekorot National Water Company skal i januar begynne leggingen av den 5,5 kilometer lange rørledningen Kinneret-Beith Shean som skal doble Israels vannforsyning til Jordan. Ledningen er en del av en avtale fra 2010, og den skal gå igjennom Jordandalen. Jordan skal til gjengjeld gi Israel avsaltet vann fra Aqaba.