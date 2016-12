Nyhetssammendrag 22. desember 2016

Tyskland etterlyser mistenkt

Politiet i Tyskland har etterlyst en 22 år gammel mann fra Tunisia som de mistenker for å ha stått bak terroraksjonen i Berlin hvor han kjørte en lastebil inn i et julemarked og drepte 12 og skadet 50. Anis Amir har vært arrestert flere ganger i ulike land i Europa etter at han kom til kontinentet, og tidligere i år fikk han avslag på oppholdstillatelse i Tyskland. Men på grunn av hans mange falske identiteter klarte ikke myndighetene å utvise ham til hjemlandet.

Legemangel i Israel

Helsekomiteen i Knesset begynte denne uken en diskusjon om den økende mangelen på allmennpraktiserende leger i Israel. Det sendes ut 70 turnuskandidater i året men landet har behov for rundt 250. P toppen av alt tilbringer legene rundt 60 prosent av sin tid på byråkratiet og bare 40 prosent av tiden på pasienter, sa Shlomo Winker i Legeforeningen.

Nødlandet i Toronto

Et fly fra El Al måtte tirsdag nødlande i Toronto, Canada etter at det brøt ut brann i en flymotor. Passasjerene på fly LY30 fra Toronto til Tel Aviv hørte en eksplosjon fra høyre ving 50 minutter etter avgang, og mannskapet fikk dumpet drivstoffet og landet på Pearson International Airport i Toronto uten dramatikk.

Oppfordrer til ambassadeflytting

Israels ambassadør til USA, Ron Dermer, oppfordret under den årlige hanukkamarkeringen nylig, USA til å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. -En slik beslutning vil være et stort skritt for fred og samtidig hjelpe Israel kjempe mot de som forsøker delegitimere staten, sa han.

Ber om utsetting av Amona

Myndighetene har bedt høyesterett om å utsette tvangsevakueringen av Amona med 45 dager for å implementere en ny avtale som ble inngått mellom myndighetene og beboerne i bosetningen. Myndighetene trenger tid på seg for å sette opp nye boliger for de som er berørt av tvangsflyttingen. I alt 24 familier skal få flytte til en fjelltopp like i nærheten, og myndighetene ønsker å utsette flyttingen til 8. februar neste år fremfor nå i desember.

Katzav løslatt fra fengsel

Tidligere president Moshe Katzav ble denne uken løslatt fra fengsel etter å ha sonet fem år av en dom på sju år. En av betingelsene for løslatelsen er at han ikke uttaler seg til pressen. Katzav gikk av i 2007 etter å ha blitt beskyldt for seksuelle overgrep og ble senere dømt for dette og begynte soningen i 2011.