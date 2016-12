Nyhetssammendrag 23. desember 2016

Julehilsen fra Netanyahu

Statsminister Binyamin Netanyahu sendte denne uken ut sin årlige julehilsen til kristne. Statsministeren fremhevet de felles båndene som jøder og kristne har og viste til det blomstrende kristne lokalsamfunnet i Israel. -Til alle våre kristne venner rundt om i verden, ha en riktig god jul og et godt nytt år, sa Netanyahu i en video som ble sendt ut. Han la til at han er stolt over Israels vennskap med de kristne, og båndet mellom de to, «fordi vi vet alle at Israels land er vårt felles opphav. Det endret menneskehetens historie og det endret sivilisasjonen», la han til.

Torpederte anti-Israel resolusjon

USAs kommende president Donald Trump hindret torsdag at Israel fikk et kraftig skudd for baugen i FNs sikkerhetsråd. Etter press fra Donald Trump trakk Egypt tilbake en resolusjon fra sikkerhetsrådet som ville krevd at Israel stanset all nybygging i den østlige delen av Jerusalem, foruten Judea og Samaria. Resolusjonen ville etter alt å dømme blitt vedtatt i rådet fordi Obama-administrasjonen for første gang i historien ville avstå fra å stemme og heller ikke legge ned veto mot den. Dette ble sett på som en siste «hilsen» fra president Barack Hussein Obama til Israels statsminister Binyamin Netanyahu. Men Trumps rådgivere advarte Egypt om at dersom resolusjonen ble stående ville den ødelegge landets forhold til USA når Trump settes inn som president i januar neste år.

Utsetter Amona med 45 dager

Høyesterett gikk torsdag med på å utsette ordren om å tvangsflytte jødene fra bosetningen Amona med 45 dager. Flyttingen skulle funnet sted 1. juledag, men er nå skjøvet tilbake til 8. februar neste år. I alt 41 familier bor i Amona som ble opprettet på 1990 tallet på land som retten mener hører palestina-araberne til. Bosetningen har gått frem og tilbake i retten i 15 år.

Israeler blant terrorofre

Den savnede israelske kvinnen Dalia Elyakim (60) etter terrorangrepet i Berlin denne uken var blant de 12 som ble drept, da en muslimsk terrorist kjørte en trailer inn i en folkemengde på et julemarked og skadet ytterligere 50. Elyakim skal bisettes fredag. Hennes ektemann Rami Elyakim (60) ble hardt skadet under terroraksjonen men vil overleve.

Jødene starter Hanukka-feiring

Jøder over hele verden innleder lørdag kveld Hanukka-feiringen. Hanukka er kjent som tempelvielsens fest og er omtalt i Johannes 10: 22-23, og varer i åtte dager til minne om nedkjempelsen av Antiokus Epifames i år 164 før Kristus og gjenninnvielsen av tempelet. Hanukka varer i åtte dager fordi da jødene tente oljelampen i tempelet hadde de bare olje nok til lysestaken for en dag, men den brant likevel i åtte dager, som er hvor lang tid det tar å produsere ny hellig olje. Dette kalles også for hanukka-mirakelet.