Obama-administrasjonens dolkestøt av Israel

Av Knut-Einar Norberg i USA

Da den amerikanske valgkampen pågikk for fult sist sommer foreslo republikaneren Donald Trump at medlemmene av NATO og andre forsvarsallianser burde betale mer for sitt forsvar og ikke bare velte utgiftene over på USA og regne med at de ville forsvare Europa og deler av Asia. Den demokratiske presidentkandidaten Hillary Rodham Clinton og meningsfeller over store deler av Vesten beskyldte Trump for å være nær å forråde sine allierte, og understreket at en amerikansk president aldri burde reise tvil om landets vilje til å stå sammen med sine allierte.

Les mer i papirutgaven av Karmel Israel-Nytt i januar 2017