Nyhetssammendrag 29. desember 2016

Kerry foreslår deling av Jerusalem

USAs utenriksminister John F. Kerry sa i en kontroversiell tale i går om FN-resolusjonen 2334, at Jerusalem må deles igjen. Han foreslå en jødisk og en palestina-arabisk del etter at han understreket at det ikke finnes noe alternativ til en to-statsløsning på konflikten mellom Israel og palestina-araberne. Kerry brukte mye tid på å kritisere Israels nybygging som et hinder for fred, men nevnte nesten ikke terroren mot Israel. Amerikanske kommentatorer sa at talen bare fordypet kløften mellom USA og Israel.

Møtt med sterk kritikk

Statsminister Binyamin Netanyahu kom med sterk kritikk av USAs utenriksminister John F. Kerry og hans tale om en to-statsløsning i går. Netanyahu sa at Israel behøver ikke å bli belært om fred av utenlandske ledere. Netanyahu sa han var svært skuffet over talen som var nesten like anti-Israel som FNs resolusjon sist fredag. -I en hel time angrep ministeren det eneste demokratiet i Midt-Østen, sa Netanyahu. Han la til at Kerry la skylden for mangel på fred på Israel ved å fordømme en politikk som lar jødene bo deres evige hjemland. USAs kommende president Donald Trump oppfordret i en kort kommentar til Netanyahu og Israel til å «holde ut» en kort stund til han blir innsatt som president 20. januar neste år. Da har Trump lovet andre tilstander i FN og overfor Israel.

Demokratene frykter fremtiden

President Barack Hussein Obamas eget parti, Demokratene, frykter for sin egen fremtid etter at USA avstod fra å stemme i FNs Sikkerhetsråd sist fredag slik at resolusjon 2334 ble vedtatt. Mange frykter at dette og utenriksminister John F. Kerrys tale vil bli brukt mot dem når det er valg om to år og en fjerdedel av plassene i Senatet skal opp til valg, og over halvparten av disse plassene er i delstater som Donald Trump vant. Senator Chuck Schumer fra New York som er en av nestorene i partiet sa at Kerry og administrasjonen ser ut til å ha glemt historien om Gaza, som er blitt brukt til å skyte raketter mot Israel kort tid etter at jødene trakk seg ut i 2005. -Kerrys tale har styrket ekstremistene på begge sider, sa Schumer.

Fiender av Israel

Den amerikanske senatoren Ted Cruz sa i går at president Barack Hussein Obama og utenriksminister John F. Kerry vil i historien bli husket som «nådeløse fiender av Israel». -Som bitre menn, bruker president Obama og utenriksminister Kerry sin siste tid i administrasjonen på å spre kaos hjemme og i utlandet. De har sparket Israel via FN og dagens tale [av Kerry] var en skammens tale, sa Cruz. Han og flere kolleger arbeider nå med forslag om å kutte eller holde tilbake USAs bidrag til FN, som utgjør nesten en fjerdedel av organisasjonens budsjett.