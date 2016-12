Nyhetssammendrag 30. desember 2016

Storbritannia fordømte Kerry-tale

En talsmann for den britiske regjeringen sa denne uken at det var lite hensiktsmessig av den amerikanske utenriksministeren John F. Kerry å angripe den demokratisk valgte regjeringen til en alliert, og viste til Kerrys tale hvor han kom med flengende kritikk av Israel og bosetningene. Talsmannen la til at de ikke syntes det var passende å «forhandle om fred» ved å fokusere på en sak som i dette tilfellet var israelsk nybygging, når konflikten mellom Israel og palestina-araberne er så kompleks. Den britiske regjeringen støtter imidlertid en to-statsløsning og mener at israelske bosetninger er illegale og det var derfor de støttet FN-resolusjonen 2334. Men regjeringen mener at bosetningene er langt fra det eneste problemet i konflikten og israelerne fortjener å få leve i frihet uten trussel av terror.

FN løser ikke men skaper problemer

USAs neste president Donald Trump sa i en kommentar til John F. Kerrys kontroversielle tale denne uken at talen hadde satt konflikten mellom Israel og palestina-araberne tilbake. Han la til at Israel var blitt svært urettferdig behandlet i FN. -Se på resolusjonene som FN har vedtatt. Israel har fått 20 reprimander, og andre nasjoner som er forferdelige land, som behandler folk på grusomme måter, har ikke engang blitt påtalt. Så det er noe som pågår og jeg synes ikke det er veldig rettferdig overfor Israel. FN løser ikke problemer men de skaper dem, sa Trump.

Våpenhvile i Syria

En nasjonal våpenhvile skulle etter planen begynne over hele Syria fredag morgen. Avtalen ble dratt i land mellom Russland, Tyrkia og Syria. USA er spilt ut på sidelinjen og ble ikke en gang konsultert. Det ble meldt om noen få spredte sammenstøt fredag morgen, men alt tydet på at våpenhvilen holdt.

Økning i trafikkdrepte

I alt 371 mennesker ble drept på israelske veier i 2016. Det er det høyeste tallet på fem år, og en merkbar økning fra 2015 da 356 personer omkom i trafikken. 101 av de drepte i år var fotgjengere. Det er spesielt unge sjåfører som har mistet livet og det er også registrert en kraftig økning i antall trafikkdrepte blant arabere i selvstyreområdene.

Nedgang i immigranter

Antall nye immigranter til Israel i 2016 gikk ned med 10 prosent sammenlignet med 2015. Israel tok imot 27,000 olim i år og de fleste kom fra Russland, Ukraina, Frankrike og USA. To tredjedeler av de nye immigrantene var under 45 år.

Rimelig økonomisk vekst

Veksten i den israelske økonomien vil trolig havne på 3,8 prosent for 2016, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Dersom befolkningsveksten tas i betraktning vokste brutto nasjonalprodukt med 1,8 prosent. Privat forbruk økte med 4 prosent menseksport av varer og tjenester økte med 3 prosent. Israels budsjettunderskudd var på 17 milliarder shekel.

