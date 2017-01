Nyhetssammendrag 03. januar 2017

Gransker Netanyahu

Justisminister Avichai Mandelbit bekreftet mandag at han hadde gitt ordre om å innlede en kriminell etterforskning rundt beskyldninger om korrupsjon av statsminister Binyamin Netanyahu. Det er ventet at Netanyahu vil bli avhørt i løpet av de nærmeste dagene. Det er mistanke om at han og familien hans skal ha mottatt «økonomiske bidrag fra forretningsmenn». Det er blitt en vanlig praksis at israelske ledere blir beskyldt for korrupsjon mens de sitter i styre eller like etter at de har gått av.

Terror i Istanbul

En israelsk tenåring var blant de drepte etter at en islamsk terrorist, trolig fra ISIS, skjøt rundt seg på en nattklubb i Istanbul, nyttårsaften. I alt 39 mennesker ble drept, de fleste utlendinger og over 50 skadet. Den 19 år gamle Lian Zaher Nasser skal bringes hjem og gravlegges senere denne uken. En annen 18 år gammel israelsk jente ble skadet under terroraksjonen.

Vurderer krigsutsikt for 2017

Det israelske forsvaret (IDF) er relativt optimistisk om 2017 og tror ikke det vil bli noen krig i de neste 12 månedene. Unntaket er dersom Israel blir nødt til å forhåndsaksjonere i Libanon mot Hizballah for å hindre at de utfører et større angrep eller aksjon senere. Hamas i Gaza utgjør også en trussel, men en leder i IDF sa til Defense News at de er optimistiske og tror de vil komme seg igjennom året uten noen konfrontasjon.

Returnerer ikke terrorister

Israelsk sikkerhetskabinett besluttet søndag at Israel ikke vil returnere levningene etter Hamas-terrorister som er drept i Israel slik at familiene deres kan begrave dem. Israel vil i stedet begrave drepte terrorister på en gravlund for fiendtlige styrker. De vil kunne bli returnert dersom Hamas returnerer levningene etter israelske soldater drept i Gaza i 2014.

Israel får «Air Force One»

Et nytt israelsk fly for statsministeren og presidenten skal tas i bruk senere i år. Flyet ankom Israel i fjor og skal ombygges og utstyres med avansert rakettforsvarssystem. Når flyet tas i bruk senere i år vil Israel dermed ha et eget «Air Force One» – slik amerikanske presidenter har, om enn i en enklere form. Israel har i dag charteret private fly for statslederne når det var nødvendig, eller brukt rutefly. Flyet koster 70 millioner dollar.

Økt trafikk på Ben Gurion

Israels hovedflyplass Ben Gurion hadde en økning i antall passasjerer i 2016 på 11 prosent fra året før. I alt 17,387,971 passasjerer reiste via flyplassen og det er 1,6 millioner flere enn i 2015.