Nyhetssammendrag 04. januar 2017

Kongressen tar opp Jerusalem

De tre amerikanske senatorene Ted Cruz, Marco Rubio og Dean Heller la frem et nytt lovforslag som formelt sett anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, og, som krever en flytting av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Kongressen vedtok ambassadeflyttingen i 1995, men alle presidenter siden har benyttet en hjemmel hver 6. måned som gjør at de kan utsette vedtaket av «nasjonale sikkerhetsmessige hensyn». Nyvalg president Donald Trump har lovet å flytte ambassaden, og den 115. kongressen som begynte sitt arbeid tirsdag er kontrollert av republikanerne som er for en slik anerkjennelse og flytting.

Stor innflytelse i kongressen

Nesten seks prosent av medlemmene i den amerikanske kongressen er jøder. Den 115. kongressen er den med flest jøder siden det ble ført tall over medlemmenes bakgrunn. Av de 5.6 prosentene som er jøder, er 28 demokrater og to republikanere. Lederen for demokratene i Senatet, Chuck Schumer, er også jøde. Mens jødene utgjør nesten seks prosent av medlemmene utgjør de bare to prosent av befolkningen generelt.

Travel vinter for kongressen

Den 115. kongressen i USA vil trolig komme til å prege den politiske debatten i månedene som kommer i USA så vel som i Europa og Midt-Østen. Ettersom presidenten og flertallet i kongressen er republikansk, er det ventet at de vil reversere mest mulig av Obama-administrasjonens beslutninger. I tillegg til å omgjøre president Barack Hussein Obamas katastrofale helsereform, , vil kongressen også ta et oppgjør med FN som nylig fordømte Israel og bosetningene. USAs ambassade i Israel vil også bli tatt opp sammen med en styrking av forholdet mellom USA og Israel.

«Mein Kampf» tysk bestselger

Adolf Hitlers bok «Mein Kampf» er blitt en bestselger i Tyskland. Boken som er spekket med antisemittisme dannet grunnlaget for Hitlers krig mot jødene og blir også sett på som hjørnestenen til Det tredje riket.

Bestiller våpen fra Israel

To av de mest anti-Israel landene i Europa har begge bestilt nye våpensystem fra Israel. Den svenske forsvarskontraktøren BAE Hegglunds og Nederlands hær har bestilt systemet Iron Fist fra Israel Military Industries. Iron Fist er et system som beskytter armerte kjøretøyer mot raketter og lignende, uten å detonere sprengladningene. Nederland er det første NATO landet til å ta i bruk systemet. Både Nederland og Sverige har et «anstrengt» forhold til Israel.

Rekordstort bilsalg

Det ble solgt nesten 290,000 biler i Israel i 2015. Det er en økning på 12,5 prosent fra året før, som også var rekord. Koreanske biler med merket Hyundai etterfulgt av Kia og japanske Toyota var bestselgerne.