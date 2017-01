Nyhetssammendrag 05. januar 2017

Soldat dømt for drap

Den israelske soldaten Elor Azaria ble i en militær domstol funnet skyldig for drap på en palestina-arabisk terrorist som var skadeskutt og lagt i bakken etter en terroraksjon i Hebron i mars i fjor. Azaria skjøt terroristen mens han lå på bakken, angivelig ute av stand til å gjøre mere skade. Minutter i forveien hadde terroristen knivstukket to israelske soldater. Dommen førte til protester i og utenfor rettslokalet. Det er nå reist krav om at Azaria benådes, noe bare presidenten kan gjøre. Strafferammen for slikt drap er 20 år, men de færreste tror at han vil få så mange år.

Ber FN trekke resolusjon

En gruppe amerikanske senatorer fra begge partiene har fremmet en resolusjon som fordømmer FNs anti-Israel resolusjon før jul og som ber om at den blir trukket tilbake eller sterkt modifisert. Demokratene og republikanerne i Senatet sier at konflikten mellom Israel og palestina-araberne bare kan løses mellom partene i direkte forhandlinger. Den tar videre til orde for at USA må avvise alle forsøk fra utenforstående grupper på å presse igjennom en løsning på konflikten, samtidig som de ber om at USA forsikrer at det ikke blir vedtatt noen handlingsplan på Paris-konferansen 15. januar.

Anleggsarbeidere fra Kina

Etter mange år med forhandlinger har en israelsk delegasjon undertegnet en avtale med kinesiske myndigheter om å hente in 20,000 anleggsarbeidere det kommende året. Anleggsarbeiderne skal være med å bygge hardt tiltrengte leiligheter og andre bygninger i Israel. De første 6,000 ankommer Israel første halvdel av 2017, og ytterligere 14,000 andre kan komme med tiden.

Terminal stenger

Terminal 1 på Ben Gurion flyplassen skal stenges fra 8. januar til 13. mai. Terminale skal bygges om og det skal blant annet bli plass til tax-free handel i terminalen, som til vanlig betjener lavpris flyvninger. Trafikken som til vanlig går via denne terminale skal gå via terminal 3 i tiden fremover.

To prosents vekst

Befolkningen i Israel vokste med 2 prosent i løpet av 2016 og var 31. desember på 8,63 millioner innbyggere. I løpet av fjoråret vokste befolkningen med 167,000 mennesker. Jødene utgjør 74,8 prosent, araberne 20,8 prosent mens 4,4 prosent er andre grupper. I løpet av 2016 ble 181,000 barn født, mens 36,000 nye immigranter kom til landet. Det er ventet at Israel vil passere 9 millioner innbyggere i 2019 og 10 millioner i 2025.