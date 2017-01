Nyhetssammendrag 06. januar 2017

FN – et hinder for fred

Representantenes hus i USA vedtok torsdag en resolusjon som fordømte FNs sikkerhetsråd for å ha fordømt Israels nybygging utenfor 1967-grensen like før jul. Samtidig oppfordret de administrasjonen til å nedlegge veto mot fremtidige resolusjoner av samme slag i FN. De sa videre at FNs vedtak undergraver muligheten for produktive direkte forhandlinger mellom Israel og palestina-araberne. Det er ventet at Senatet vil vedta en lignende resolusjon. USA har i lang tid lagt støttet en to-stasløsning, men det er opp til Israel og palestina-araberne å komme frem til en slik avtale.

Glad for resolusjon

Mange Israel-vennlige organisasjoner i USA så med tilfredshet på at Representantenes hus fordømte FNs sikkerhetsråds resolusjon og stemplet FNs vedtak som ensidig og et hinder for fred. American Israel Public Affairs Committee sa at resolusjonen var ensidig, mens Anti-Defamation League sa at de var glade for at kongressen arbeider for at en sluttavtale må bli løst via direkte forhandlinger mellom Israel og palestina-araberne. Josh Block i The Israel Project foreslo at kongressen vurderer andre tiltak mot FN dersom de ikke reverserer sin fordømmelse.

Rekordstor valutareserve

Israels valutareserver økte markant i 2016 etter at Bank of Israel kjøpte 1,1 milliarder dollar i desember for å bremse økningen i shekel-kursen. I desember hadde Israel 98,361 milliarder dollar i reserver. Selv om dollarkursen har steget kraftig mot de fleste andre valutaer etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA i november, så gikk den ned med 2,5 prosent mot shekelen i fjor.

Flytter inn i Hebron

Hus og hjem som jødiske grupper har kjøpt fra arabere i Hebron vil om kort tid bli tatt i bruk av jøder. De to bygningene Beit Rachel og Beit Leah ble kjøpt av jøder i januar i fjor og 200 personer flyttet inn men bare for en dag. De ble tvunget ut fordi det var strid om hvorvidt de ble solgt av de rette eierne og jødene hadde heller ikke tillatelse fra israelske myndigheter til å flytte inn. Men en gransking viser at salget var legalt og de kan nå flytte inn igjen.

Rekordmange til Anne Franks hjem

Huset som Anne Frank og hennes familie skjulte seg i under Den andre verdenskrig i Amsterdam har hatt en økning i antall besøkende i sju år på rad. Nesten 1,3 millioner besøkte huset i 2016 og det er 27,490 flere enn i 2015. Anne Frank og hennes familie ble avslørt like før krigens slutt og sendt i konsentrasjonsleir hvor de ble myrdet. Anne Frank førte dagbok over årene i huset og denne er blitt lest av millioner av mennesker verden rundt.