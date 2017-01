Når biler angriper

Søndagens terrorangrep i Jerusalem hvor en palestina-araber brukte en lastebil for å drepe flest mulig israelske soldater er ingen ny metode. Denne typen terror blir regelmessig utført i Europa av islamske terrorister; i Berlin før jul og i Nice, Frankrike i fjor sommer.

Det som er interessant i mediedekningen av hendelsen i Israel sammenlignet med Berlin og Nice for å nevne noen, er måten nyheten vinkles på. Aftenposten skrev «Minst fire drept da lastebil kjørte inn i folkemengde». En leser vil umiddelbart tro at dette dreide seg om en bilulykke. Men den gang ei. Men Aftenposten er ikke alene i denne tilsløringen når det gjelder dekning av terror i Israel sammenlignet med andre steder i verden. USAs en gang ledende avis New York Times hadde overskriften «Minst fire drept og 15 skadet i lastebilangrep i Jerusalem». Lenger ned i artikkelen skriver de at «en lastebil pløyde inn i en gruppe mennesker i det de var i ferd med å gå ut av en buss i Jerusalem søndag ettermiddag, fire mennesker ble drept og 15 andre ble skadet, ifølge politiet». Washington Post skrev at «Fire israelske soldater drept i lastebilangrep i Jerusalem», mens Associated Press (AP), nyhetsbyrået som alle mediene i Vesten bruker skrev «Israelsk politi: Lastebil påkjørsel drepte fire i Jerusalem».

Det er verdt å huske at disse tre amerikanske mediene er svært innflytelsesrik på europeiske medier. New York Times og Washington Post blir ofte avskrevet direkte og brukt i norske aviser, og det samme er tilfelle med AP.

Dette forklarer noe av hvorfor den norske og den europeiske opinionen er som den er når det gjelder Israel og jødene i verdensbildet. Lastebiler dreper ikke. Terrorister dreper og skader, og fellesnevneren for det som skjedde i Israel søndag, og i Berlin før jul er islamske terrorister. Men media er svært forsiktig med å identifisere den eller de bak gjerningen når islam er involvert. Dessverre.

Feilinformasjon og villedende informasjon burde være et brudd på «Vær varsom plakaten».

Av Knut-Einar Norberg i USA