Nyhetssammendrag 09. januar 2017

Terrorist drepte med lastebil

En palestina-arabisk terrorist fra den østlige delen av Jerusalem forsøkte å meie ned en busslast israelske soldater som var på omvisning i Jerusalem søndag formiddag. Den 28 år gamle terroristen kjørte inn i mengden av kadetter som nettopp var kommet ut av en buss. Deretter rygget han tilbake for å drepe flest mulig, før han selv ble skutt av soldater og politi. Fire soldater ble drept og minst 16 andre ble skadet, flere av dem alvorlig. Statsminister Binyamin Netanyahu sa at dette bar alle tegn på en ISIS inspirert aksjon, lik den i Berlin før jul og i Nice i Frankrike.

Unge kadetter

De fire israelske soldatene som ble drept søndag i Jerusalem var løytnant Yael Yakutiel (20) fra Givatayim, Shir Hajaj (20) fra Maale Adumim, Shira Tzuer (20) fra Haifa og Erez Orbach (20) fra Alon Shvut, de tre siste var kadetter. De fikk samtlige opprykk i sine titler etter terroraksjonen.

Hyllet terrorist og angrep

Den palestina-arabiske terrorgruppen Hamas hyllet i går terrorangrepet i Jerusalem og kalte handlingen en heltedåd samtidig som de oppfordret andre palestina-arabere til å gjøre det samme. I Gaza delte Hamas ut slikkerier til folk for å feire angrepet. Søsteren til den 28 år gamle terroristen takket Allah for hennes brors «martyrdød» og var takknemlig for handlingen. Israel stengte av Jabel Mukaber delen av den søtlige delen av Jerusalem hvor terroristen kom fra. De ransaket også leiligheten hans og pågrep flere familiemedlemmer.

Fordømmelser fra hele verden

USA, EU og mange andre land var tidlig ute med å fordømme terrorangrepet i Jerusalem i går. I motsetning til lignende hendelser tidligere, var det ingen betingede fordømmelser denne gangen, men en enkel fordømmelse av mordene og de som oppfordrer til dem, samt kondolanser til familiene. -Mine ærbødigste kondolanser til familiene av de drepte og våre tanker går til ofrene og deres kjære, sa Norges utenriksminister Børge Brende.

Straff utmåles

Det israelske sikkerhetskabinettet besluttet i går å beordre en riving av leiligheten til den 28 år gamle palestina-arabiske terroristen. Levningene etter terroristen vil ikke bli returnert til familien, og palestina-arabere som var tilstede under terrorangrepet og feiret dette vil bli gjenstand for straff.

Erstatter alle ambassadører

Samtlige av USAs ambassadører har fått et direktiv fra den påtroppende Trump-administrasjonen om å forlate sine stillinger 20. januar når Donald Trump innsettes som president. Det gjelder også ambassadøren i Israel som vil bli erstattet med David Friedman, som er sett på som en meget sterk Israel venn. Det er ikke uvanlig at slike direktiver gis, men de er ganske fleksible. Den påtroppende Trump-administrasjonen vil ikke gjøre noen unntak, og samtlige ambassadører blir kalt tilbake i påvente av nye.