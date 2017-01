Nyhetssammendrag 10. januar 2017

Soldater stedt til hvile

De fire israelske soldatene som ble drept av en palestina-arabisk terrorist søndag ettermiddag ble mandag stedt til hvile ved ulike militære gravlunder. Flere tusen israelere deltok i de fire begravelsene. De fire var ble drept da en palestina-arabisk terrorist kjørte lastebilen sin inn i dem mens de kom ut av en buss i Jerusalem. 16 andre ble skadet. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

Varselskudd mot iranske båter

Den amerikanske destroyeren USS Mahan skjøt søndag tre varselskudd mot fire iranske militære hurtigbåter ved Hormouz-stredet. De fire båtene hadde kurs for det amerikanske skipet og nektet å endre kurs. Da de var 900 meter unna ble varselskuddene fyrt av. Under Obama-administrasjonen de siste åtte årene har det vært en serie med slike provokasjoner fra Iran mot USA, men amerikanske skip har ikke reagert med varselskudd før nå.

Svigersønn blir rådgiver

USAs påtroppende president Donald Trump har angivelig utpekt sin svigersønn Jared Kushner som utenrikspolitisk rådgiver. Kushner som er en ortodoks jøde er gift med Trumps datter Ivanka, og er kjent for å være en Israel-venn. Det var Kushner som håndterte kritikken fra Kina etter at Trump tok en telefon fra Taiwans president like etter valget i november, skriver New York Times.

Samarbeider om FN-resolusjon

Israels viseutenriksminister Tzipi Hotovely sa denne uken at regjeringen er i kontakt med den påtroppende administrasjonen i USA om formuleringen av en ny resolusjon til FNs sikkerhetsråd som vil «anerkjenne Israels rett til å bygge i Judea og Samaria så lenge det ikke er noen fredsavtale» med palestina-araberne. Israel kunngjorde før helgen at de vil holde tilbake 6 millioner dollar som de normalt overfører til FN i protest mot resolusjon 2334 fra lille juleaften i fjor.

Flere turister i 2016

Israel hadde en økning i antall turister på 3,6 prosent i 2016, ifølge turistminister Yariv Levin. I alt 2,9 millioner turister kom til landet i fjor og bare i desember måned kom det en kvart million turister. Høysesongen var september til desember.

Fransk emigrasjon

I alt 5,000 jøder emigrerte fra Frankrike til Israel i fjor. Rekordåret var 2015 da 7,900 immigrerte til jødestaten og 7,231 i 2014. Siden 2006 har 40,000 franske jøder flyttet til Israel. Frankrike er det landet i Europa med flest jøder – rundt en halv million, ifølge Jewish Agency.