Nyhetssammendrag 11. januar 2016

Rykter om ny FN-resolusjon

Diplomater fra 70 land skal etter planen møtes kommende helg i Paris. På dagsordenen står «fredsprosessen» i Midt-Østen. Ubekreftede meldinger i Israel og USA indikerer at møtet vil føre til en ny resolusjon fra FNs sikkerhetsråd som vil stipulere en palestina-arabisk stat i Israel. Det er antatt at USA med president Barack Hussein Obama i spissen ikke vil nedlegge veto mot en slik resolusjon, selv om han er inne i sin siste uke som president.

Storbritannia med på «2334»

Den britiske utenriksministeren Boris Johnson sa i parlamentet tirsdag at Storbritannia spilte en nøkkelrolle i å fremme resolusjon 2334 som ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd lille julaften. Resolusjonen fordømte bosetningene utenfor 1967-grensene og erklærte dem illegale. Johnson sa at de støtet resolusjonen fordi den også inneholdt en ordlyd som påpekte terrorismen som israelske borgere lever under hver dag.

Abbas møter paven

PLO-leder Mahmoud Abbas skal på besøk til Vatikanet kommende lørdag hvor han skal møte pave Francis. Det blir det tredje møtet mellom de to, og det andre i Vatikanet. Pave Francis kalte Abbas en «fredens engel» da de sist møttes i 2015. Møtet finner sted dagen før «fredskonferansen» i Paris.

Bønn mot ambassadeflytting

PLO-leder Mahmoud Abbas har oppfordret til bønn i moskeer og kirker over hele verden i protest mot USAs angivelige planer om å flytte landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Kilder har ifølge Abbas sagt at Donald Trump vil kunngjøre flyttingen i sin innsettingstale 20. januar.

Ga penger til Chabad

Stiftelsen til USAs neste president Donald Trump gav tusenvis av dollar i støtte til Chabad-institusjoner som er institusjoner til ortodokse grupper. Trumps svigersønn Jared Kushner som styrer Kushner-familiens stiftelse, skal ha gitt 342,500 dollar til slike institusjoner or prosjekter i løpet av en tiårs periode

Nye tunneler åpnes

To 800 meter lange tunneler på riksvei 1 mellom Tel Aviv og Jerusalem skal åpnes fredag 20. januar. De to tunnelene skal erstatte en bratt bakke opp på høyden som er kjent som Castel. Tunellene vil ha tre filer i hver retning.

Nedgang i nye leiligheter

Salg av nye leiligheter gikk ned med 7 prosent i 2016, ifølge Statistisk Sentralbyrå. I november ble det solgt 2,123 nye leiligheter mens det i oktober ble solgt 1,905. November-tallet var 8 prosent lavere enn samme måned i 2015. Det er nå 31,500 nye hus og leiligheter som er ferdigstilt eller under bygging, som ikke er solgt rundt om i landet.