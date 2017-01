Nyhetssammendrag 12. januar 2017

Tillerson grillet i Senatet

Exxon sjef Rex Tillerson ble grillet i Senatet onsdag for jobben som USAs nye utenriksminister. Da Midt-Østen ble diskutert sa Tillerson at dersom palestina-araberne ønsker en stat så må de forkaste volden. Han fordømte palestina-arabernes terrorisme og sa det var et hinder for fred. Samtidig mente han at begge sidene hadde gått glipp av muligheter for å få til en fredsavtale. Han la skylden for mangelen på nye samtaler og forhandlinger ene og alene på palestina-araberne som ikke har ville gi opp volden mot israelerne. -Når det gjelder de palestina-arabiske lederne, så har de tatt avstand fra vold, men det er en ting å ta avstand og det er en annen ting å ta konkrete handlinger for å hindre vold, sa han. Tillerson sa videre at han støttet en to-statsløsning men var ikke sikker på om det ville føre frem i nær fremtid. Han mente videre at FNs sikkerhetsråd undergravet forhandlingene ved å fordømme de israelske bosetningene slik de gjorde lille julaften og han lovet å kjempe mode BDS-bevegelsen.

Opprop til ambassadeflytting

Over 100 republikanere i den amerikanske kongressen har skrevet under på et opprop til den kommende presidenten Donald Trump om å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem nå han trår til neste fredag. Trump har tidligere sagt at han vil flytte den, men det har også alle presidenter siden 1995, uten at de har gjort det.

Rev 13 bygninger

Lokale myndigheter i Jerusalem aksjonerte denne uken i Jabel Mukaber i den østlige delen av Jerusalem og rev hele 13 bygninger som var satt opp ulovlig. Mange var bygd på offentlig eiendom som var forbeholdt en skole. Terroristen Fadi al-Qunbar som drepte fire israelske soldater med en lastebil sist søndag kommer fra denne bydelen.

Lønn for livet for terror

Enka til terroristen Fadi al-Qunbar vil motta en månedlig sjekk på nesten 7000 kroner i «stipend» for ektemannens «martyrdød for allah». Palestinian Media Watch sier at PLO-lov gir familien til den etterlatte 365 dollar i måneden og ytterligere 104 dollar i enketrygd. I tillegg får hun 52 dollar for hvert barn og Jerusalem-tillegg på 78 dollar. Etter et par måneder får hun et engangsstipend på 1600 dollar.

Brunner døde i 89

En av de mest ettersøkte krigsforbryterne fra Den andre verdenskrig, nazisten Alois Brunner, døde i 2001, 89 år gammel. Han tilbragte sin siste tid i en form for husarrest i en falleferdig kjellerleilighet i Damaskus, og han var en bitter antisemitt til siste slutt, skriver det franske bladet Revue XXI. Brunner deporterte over 128,000 jøder til gasskamrene.