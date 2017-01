Nyhetssammendrag 13. januar 2017

Flyplass i Damaskus bombet

Like over midnatt ble det meldt om flere store eksplosjoner ved al-Mazzeh militærbase utenfor Damaskus i Syria. Lokale medier hevdet at det var et israelsk angrep, og ambulanser og brannbiler ble sendt til basen som var lyst opp av flammene. Israel kommenterer aldri utenlandske meldinger om militære operasjoner.

Tel Aviv er hovedstaden

Påtroppende president Donald Trumps nominerte forsvarsminister, sa under en høring i kongressen at Israels hovedstad for ham er Tel Aviv. General James Mattis forklarte seg med at alle israelske myndigheter holder til i Tel Aviv, og at han personlig holder seg til USAs gamle linje frem til nå om at Jerusalem ikke er hovedstaden. Han understreket imidlertid at det ikke var hans bord å ta et offisielt standpunkt, for det hører til utenriksministeren til.

Mest Israel-vennlig

En omfattende meningsmåling fra Pew Research viser at 74 prosent av republikanerne støtter Israel over palestina-araberne mens bare 33 prosent av demokratene gjør det samme. I 1978 sympatiserte 49 prosent av republikanerne med Israel og 44 prosent av demokratene. Mens 60 prosent av demokratene tror på at israelerne og palestina-araberne kan leve i fred side om side så mener bare 44 prosent av republikanerne at dette er mulig.

Støttet synagogebrann

En regional domstol i Tyskland har slått fast at et forsøk på å sette fyr på en lokal synagoge i 2014 i byen Wuppertal var ment som et uttrykk for kritikk av Israels krig i Gaza, og at ildspåsettelsen derfor var et «rettferdiggjort» uttrykk for kritikk av Israel. De tre gjerningsmennene, alle muslimer, fikk betingede dommer og domstolen sa at det ikke var antisemittisme.

Netanyahu møtte Brende

Norges utenriksminister Børge Brende var torsdag i Jerusalem hvor han blant annet møtte statsminister Binyamin Netanyahu. De undertegnet en avtale om forskning og utvikling mellom Israel og Norge, og Brende var fornøyd over at dette vil styrke Norges bilaterale forhold til Israel. De to snakket også om «fredskonferansen» i Paris søndag, hvor Norge skal delta. Netanyahu sa at konferansen var et «siste gufs fra fortiden før fremtiden setter inn» og at den var rigget mot Israel. Brende forsikret om at Norge ville forsikre om at konferansen var nyansert.

Nedgang i teknologi-eksport

Israels eksport av høyteknologi gikk ned med 7,1 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Eksport av konvensjonell teknologi gikk imidlertid opp med 13,9 prosent, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Israel hadde et handelsunderskudd i 2016 på 50 milliarder shekel, det største siden 2012.