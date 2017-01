Nyhetssammendrag 16. januar 2017

Svekket Paris-konferanse

Den mye omtalte Paris-konferansen søndag endte opp som en svekket samling av ledere fra 70 nasjoner. Etter et langt møte endte konferansen opp med en uttalelse hvor landene ba Israel og palestina-araberne om å forplikte seg til fred og å ikke foreta seg unilaterale handlinger. De tok igjen til orde for en to-statsløsning, men Storbritannia nektet å bli med på deklarasjonen fordi de mente at den bare ville forherde palestina-arabernes ståsted og ikke bidra til noe konstruktivt. Dessuten fant de det lite hensiktsmessig å holde en slik konferanse hvor Israel og palestina-araberne ikke deltok.

Obama mislyktes

En høytstående kilde i Det amerikanske utenriksdepartementet sa søndag at Paris-konferansen markerte kulmineringen av president Barack Hussein Obamas åtte år med mislykkede «fredsinitiativ» i Midt-Østen. I likhet med forgjengerne George W. Bush, Bill Clinton og George H. W. Bush, klarte heller ikke Obama å få til en «fred» mellom Israel og palestina-araberne, til tross for at de satte inn store ressurser på dette.

Diplomatisk arbeide

Israelske ledere var fornøyd med den svekkede uttalelsen fra Paris-konferansen søndag. De fryktet på forhånd at konferansen ville skissere opp en PLO-stat i Israel på bakgrunn av resolusjon 2334 som FNs sikkerhetsråd vedtok lille julaften i fjor, men det skjedde ikke. Mye av æren for at konferansens uttalelse ble så svekket ble gitt til Det nasjonale sikkerhetsrådet og utenriksdepartementet som arbeidet mot konferansen. USAs utenriksminister John F. Kerry forsikret på konferansen at FNs sikkerhetsråd ikke vil foreta seg noe før presidentskiftet i USA kommende fredag.

Kushner som megler

USAs kommende president Donald Trump har bekreftet at hans jødiske svigersønn Jared Kushner blir den som eventuelt skal megle en «fredsavtale» mellom Israel og palestina-araberne, skriver den britiske avisen The Times. Trump oppfordret videre Storbritannia til å nedlegge veto mot enhver resolusjon i FNs sikkerhetsråd som er anti-Israel.

Takket Jamaica

Statsminister Binyamin Netanyahu takket personlig sin motpart fra Jamaica som besøkte Jerusalem søndag for landets beslutning om å ikke ta del i en UNESCO avstemming i oktober som erklærte at jødene ikke hadde historisk tilhørighet til Tempelplassen og andre steder. -Våre forbindelser er alltid gode, og vi setter pris på at dere ikke deltok i avstemmingen mot Israel, i den absurde avstemmingen i UNESCO, sa Netanyahu til Andrew Holness. Dette var første gang en leder fra karibbien har besøkt Israel, og det tre dager lange besøket ble avsluttet søndag. Netanyahu og Holness diskuterte muligheten for samarbeid om drikkevann, landbruk og nasjonal sikkerhet.