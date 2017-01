Nyhetssammendrag 17. januar 2017

Kritisert for å forsvare Israel

EU og PLO-myndigheten kom med flengede kritikk av Storbritannia for å ha forsvart Israel under Paris-konferansen sist helg. De beskyldte Storbritannia for å ha stilt seg sammen med Israel for å tekkes USAs neste president, Donald Trump, som trår til kommende fredag. Kritikken kom etter at Storbritannia blokkerte EU i å bli med på en deklarasjon om «fredsprosessen» mellom Israel og palestina-araberne. Siden det ikke ble enighet, vedtok konferansen en utvannet anbefaling i stedet for en skarp resolusjon med makt bak kravet.

Holder seg på målingene

Statsminister Binyamin Netanyahu holder seg godt på meningsmålingene til tross for et mediekjør mot ham som følge av en korrupsjonsetterforskning som er innledet mot ham. 50 prosent av de spurte mener han ikke bør gå av mens 38 prosent mener han bør, og det er en økning på fem prosent fra begynnelsen av januar. Anklagene går ut på at han og familien mottok «gaver» fra finanspersoner som ønsket innflytelse og at statlige innkjøp av militært utstyr endte opp hos familien Netanyahu.

Hamas-filial avdekket

I alt 13 Hamas-terrorister, inkludert et medlem av PLOs lovgivende råd ble arrestert natt til mandag av Det israelske forsvaret og etterretningstjenesten Shin Bet. Arrestasjonene fant sted etter at de oppdaget et Hamas-hovedkvarter nord av Jerusalem, som trolig var et forsøk på å spre Hamas innflytelse i Samaria.

Soldat drept i ulykke

Den 20 år gamle israelske korporalen Viacheslav Gregory omkom under en ulykke i den nordlige delen av Israel mandag kveld. Gregory arbeidet med rutinereparasjoner på et armert kjøretøy på en base nord i landet i nærheten av Golanhøydene, da en tung del fra kjøretøyet traff ham i hodet. Han ble fløyet med helikopter til sykehus i Haifa hvor han døde.

Leter etter drone

Det israelske forsvaret (IDF) lette i går etter en drone som styrtet inne på libanesisk jord, nord av den israelske grensen. UNIFIL og libanesiske styrker lette også etter dronen av typen «Skylark» som brukes til taktisk overvåkning. Det er frykt for at islamske terrorgrupper skal finne den og kopiere den til eget bruk.

Mindre gasseksport til Egypt

Israelsk eksport av gass til Egypt i fremtiden kan bli langt mindre enn antatt. Landets oljeminister Tarel el-Molla sa denne uken at Egypt håper å være selvforsynt med gass i løpet av 2018. Egypt importerer i dag flytende gass fra utlandet til en verdi av 250 millioner dollar i måneden. Egypt har gjort store gassfunn i Middelhavet men arbeider ennå med å bygge infrastruktur for å bringe den i land.