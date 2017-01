Nyheter 18. januar 2017

Abbas ikke invitert

PLO-leder Mahmoud Abbas er angivelig ikke invitert til innsettelsen av Donald Trump som president fredag formiddag. Trumps team har heller ikke svart på et brev fra Abbas hvor han advarer mot å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Brasil tok imot ambassadør

Regjeringen i Brasilia, Brasil kunngjorde tirsdag at de aksepterer Israels nye ambassadør til landet, Yossi Sheli. Israel har ikke hatt ambassadør i landet på halvannet år etter at den forrige brasilianske regjeringen nektet å ta imot Dani Dayan fordi han hadde vært leder for settlere. Dayan ble senere utnevnt til generalkonsul i New York, mens Brasils president Dilma Rousseff ble fjernet fra sin stilling i fjor av parlamentet. Hun ble erstattet av Michel Temer som er langt mer positiv til Israel enn Rousseff var.

Farvel til Shapiro

President Reuven Rivlin og Knessets lobbygruppe for USA-Israel relasjoner tok tirsdag farvel med den amerikanske ambassadøren til Israel, Dan Shapiro. Rivlin takket ham for støtten til Israel og president Barack Hussein Obamas støtte til det israelske forsvaret, selv om de to landene vart uenige i mangt. I Knesset ble Shaprio karakterisert som et anker i et «tøft» forhold mellom Washington og Jerusalem.

Terrorist drept i Tulkarm

Israelske soldater skjøt ned og drepte en palestina-araber som forsøkte å knivstikke israelske soldater ved en kontrollpost utenfor Tulkarm. Araberen kastet først stein før han trakk en kniv og sprang mot dem, og ble skutt.

Kamp om artilleri

En rekke forsvarsprodusenter forbereder seg nå på det som tegner til å bli en gigantkontrakt om leveranse av Israels nye artillerisystem. Kontrakten kan være verdt flere hundre millioner dollar. Elbit Systems har en 155mm howitzer som kan skyte seks granater i minuttet opp til 40 kilometer unna og er svært treffsikker. Israel Aerospace Industries, Israel Military Industries og tyske KMW har gått sammen om å forberede presentasjonen av en tyskutviklet kanon. De nye kanonene skal erstatte de amerikanske M-109 modellene som har vært brukt i flere tiår.

Ny residens for statsministeren

Jerusalems planleggings og bygningskomite har godkjent planer for ny statsministerbolig og kompleks som skal bygges i den vestlige delen av Jerusalem nær høyesterett, utenriksdepartement, Knesset og Bank of Israel. Tomten er på 25 mål og skal i tillegg til statsministerbolig også inneholde statsministerens kontor foruten andre tilhørende avdelinger.

Frihandelssone

Israel og Jordan har begynt byggingen av en frihandelssone som skal gi opptil 13,000 arbeidsplasser. 400 mål er i Jordan og 240 mål er i Israel og ligger i Beit She’an. Sonen skal kunne konkurrere med kinesiske produkter.