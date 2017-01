Nyhetssammendrag 23. januar 2017

President Trump i arbeid

Flere hundre tusen amerikanere deltok på innsettelsesseremonien av Donald Trump som president fredag formiddag i Washington DC. Maktskiftet fra Barack Hussein Obama til Donald Trump gikk som alltid før fredelig for seg og etter protokoll. Noe av det første Trump gjorde som president var å signere papirene som utpekte James Mattis til ny forsvarsminister og å undertegne en ordre om å ende den såkalte Obamacare helsereformen, som har ført til ruin for mange i middelklassen.

Trump og Netanyahu i samtale

President Donald Trump ringte søndag statsminister Binyamin Netanyahu og etter en samtale hvor Trump forsikret Israel om at USA står sammen med dem inviterte Trump den israelske statsministeren på offisielt besøkt til USA i neste måned. Netanyahu var en av de første statslederne Trump kontaktet etter at han ble tatt i ed, og samtalen markerte en ny begynnelse på et langt mer vennlig forhold mellom de to nasjonene.

Tok opp «fredsprosessen»

Donald Trump sa i samtalen med Binyamin Netanyahu at en fred med palestina-araberne kun kan oppnås via direkte forhandlinger mellom partene. Dette er et syn som Israel lenge har holdt fast på og er i direkte motsetning til det FN, EU og mange andre land mener og arbeider for.

Ambassadeflyting

En talsmann for Det hvite hus sa søndag at de nå har innledet samtaler for å oppfylle Donald Trumps valgkampløfte om å flytte USAs ambassade I Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Amerikanske medier skriver at det kan komme en uttalelse om dette allerede i dag, mandag. Avgåtte president Barack Hussein Obama undertegnet en «utsettelse» av flyttingen i begynnelsen av desember slik han og forgjengerne har gjort hver 6. måned siden 1995, da kongressen vedtok en flytting.

Små demonstrasjoner

Samtidig med at Donald Trump ble innsatt som president fredag holdt en gruppe venstreradikale aktivister demonstrasjoner et par kvartaler unna innsettelsen. De krevde egen stat for palestina-araberne og talte PLOs sak. I De PLO-kontrollerte områdene i Judea og Samaria brente palestina-araberne plakater med bilde av Donald Trump og krevde at han ikke flyttet USAs ambassade til Jerusalem.

Nye boliger godkjent

Lokale myndigheter i Jerusalem godkjente søndag planer for bygging av 560 nye boliger i Ramot, Ramah Shlomo og Pisgat Zeev som ligger utenfor den «grønne linjen». Planene var klare for en tid tilbake men de valgte å vente med kunngjøringen til etter at Barack Hussein Obama var gått av som president i USA og Donald Trump var tatt i ed som ny.