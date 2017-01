Nyhetssammendrag 24. januar 2017

Sendte formue til PLO

Obama-administrasjonen i USA overførte 221 millioner dollar til PLO-myndigheten bare noen timer før president Barack Hussein Obama gikk av og republikaneren Donald Trump ble tatt i ed som ny president, sist fredag. Overføringen var tidligere blokkert av kongressen, men fredag morgen orienterte administrasjonen kongressen om at de ville overføre pengene.

USA og Egypt på godfot

Den amerikanske presidenten Donald Trump ringte mandag Egypts president Abdel Fattah el-Sissi og gav uttrykk for støtte til presidenten og hans regjering i den vanskelige tiden Egypt er inne i. Trump skal ifølge en talsmann ha gjort det klart at USA ønsker å gi militær støtte til landet som i likhet med andre land i regionen kjemper mot islamske terrorgrupper. Egypts president sa han håpet på en forbedring i bilaterale forbindelser mellom landene under Trump-administrasjonen.

Venter på ambassadeflytting

Amerikanere og israelere venter i spenning på hvorvidt Trump-administrasjonen i USA vil beordre en flytting av landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, slik Donald Trump lovet å gjøre. En talsmann for Trump sa mandag at de arbeidet med saken. Samtidig sa PLOs Jibril Rajoub som er en av de ledende PLO-representantene at en slik flytting er en krigserklæring mot muslimer.

Trump liker Israel

New Yorks tidligere borgermester Rudy Giuliani har med seg et etterlengtet budskap til Israel når han ankommer jødestaten på besøk senere denne uken. Giuliani vil si til statsminister Binyamin Netanyahu at Trump «liker Netanyahu og regner seg som god venn av den israelske statsministeren». Giuliani er på en forretningsreise til Israel og han har vært en rådgiver til Trump under valgkampen.

Fire omkom i trafikkulykke

En personbil kolliderte med en varebil utenfor Kibbutz Parod i det øvre Galilea mandag. Fire personer ble drept; tre av dem var i 20 årene mens en var 65 år gammel. Sju andre ble alvorlig skadet.

Rekorddyrt i Tel Aviv

Prisen for leie av kontorlokaler i Tel Aviv har nådd nye høyder og prisene steg med 2,3 prosent i siste halvdel av 2016 til 101,5 shekel per kvadratmeter. Første halvdel i fjor var prisen 99,2 shekel. Utleieraten er på rundt 97 prosent noe som betyr at det er svært få lokaler som er ledige.