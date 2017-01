Nyhetssammendrag 25. januar 2017

Bygger 2500 nye boliger

Statsminister Binyamin Netanyahu og forsvarsminister Avigdor Liberman godkjente i går planer om bygging av 2500 nye boliger i Judea og Samaria. De fleste boligene vil bli bygd i Jerusalem, Gush Etzion og Ariel. Dette er områder som er sett på som solide israelske områder som aldri vil bli gitt opp under en eventuell «fredsavtale» med palestina-araberne, melder israelske medier. Det vil også bli lagt frem planer om en industrisone for palestina-araberne i Tarkumiyah.

Ingen kommentar

Trump-administrasjonen ville ikke kommentere meldingen om Israels nye planer om å bygge 2500 nye boliger i Judea og Samaria. Dette står i skarp kontrast til Obama-administrasjonen som alltid var snar ute med fordømmelser og kritikk av slike kunngjøringer fra Israel. Pressesekretær Sean Spicer i Det hvite hus ville hverken fordømme eller støtte beslutningen, og sa bare at president Donald Trump ville diskutere saken med statsminister Binyamin Netanyahu når han kommer på besøk til Washington om få uker.

Vil gjennomgå PLO-overføring

Den nye Trump-administrasjonen i USA vil gjennomgå Obama-administrasjonens beslutning bare timer før den gikk av sist fredag, hvor de overførte 221 millioner dollar til PLO-myndigheten. Pengene var frosset av medlemmer av kongressen, men administrasjonen trosset dette og overførte dem like før president Barack Hussein Obama gikk av fredag formiddag.

Skjøt mot Hamas

En israelsk stridsvogn skjøt flere granater mot en Hamas-stilling i Gaza i går etter at terrorister ved to tilfeller skjøt mot israelske soldater inne på israelsk side av grensen. Ingen israelere kom til skade.

Røyker i militæret

Nesten 40 prosent av israelerne er røykere når de avslutter sin militære plikttjeneste, ifølge en ny undersøkelse. Statistisk sett røyker 26 prosent av de vernepliktige når de går inn i militæret mens 37 prosent røyker når de kommer ut av tjenesten. Dette er dobbelt så høyt som den israelske befolkningen under ett og langt høyere enn tilfellet er blant amerikanske soldater.

Bilprodusent åpner senter

Den fransk-japanske bilprodusenten Renault-Nissan skal åpne et høyteknologisk forskningssenter i Israel. Produsenten er den hittil siste til å åpne et senter i Israel som er blitt et sentrum for forskning på autonome biler eller førerløse biler. Israel er blant de fremste landene i verden på såkalt «smart teknologi» som vil bli brukt mer og mer i bilene i årene som kommer.

Arrow 3 operativ

Den tredje generasjonen av Arrow rakettsystem ble denne måneden operativt i Israel. Arrow 3 har til oppgave å skyte ned innkommende fiendtlige raketter med store sprengladninger. Den nye generasjonen kan skyte flere raketter på kort tid, slik at dersom den første bommer på sitt mål så kan en ny rakett rekke å treffe målet før det er for sent.