Nyhetssammendrag 26. januar 2017

Vil straffe FN over PLO

President Donald Trump forbereder ifølge amerikanske medier nye direktiv som vil stanse amerikanske overføringer til alle FN-organisasjoner og andre grupper som har gitt PLO og PLO-myndigheten fult medlemskap. New York Times skriver at Trump også vil redusere USAs rolle i internasjonale organisasjoner som FN, og det kan også bli aktuelt å trekke seg ut av internasjonale avtaler. Da FNs sikkerhetsråd i forrige måned vedtok at alle israelske bosetninger i Judea og Samaria var illegale advarte Trump om at når han ble innsatt som president så ville «ting bli ganske annerledes».

Stanset Obama-overføring

Trump-administrasjonen rakk å stanse overføringen av 221 millioner dollar til PLO-myndigheten som ble igangsatt av president Barack Hussein Obama bare timer før han gikk av som president. Administrasjonen informerte i går PLO-myndigheten om at midlene ikke vil bli tilgjengelig med det første, inntil de har undersøkt saken nærmere.

FN unnlater handling over bosetninger

Det var et spakt FNs sikkerhetsråd som onsdag var samlet bak lukkede dører for å drøfte Israels planer om å bygge 2500 nye boliger i Judea og Samaria, en måned etter at sikkerhetsrådet forlangte en stans i byggingen ved bosetningene. Sveriges FN-ambassadør forlangte at byggingen ble fordømt, og Pakistan sa at sikkerhetsrådet må se til at resolusjon 2334 blir opprettholdt og at Israel ikke «kommer seg unna» å bryte forbudet. Sikkerhetsrådet valgte imidlertid å ikke gjøre noe med saken i denne omgang.

Fordømte bosetninger

EU og Den arabiske liga fordømte i går Israels beslutning om å bygge 2500 nye boliger i Judea og Samaria. EU hevdet at beslutningen undergraver «prospektet» for en to-statsløsning mens ligaen hevdet at Israel «saboterte» to-statsløsningen og konfronterte det internasjonale samfunnet. England og Frankrike fordømte også Israel.

Ny ambassadør til FN

Guvernøren i den amerikanske delstaten Sør-Carolina ble i går tatt i ed som USAs nye ambassadør til FN. Nikki Haley (45) er en kjent Israel-venn og har kritisert FNs sikkerhetsråds resolusjon 2334 som fordømte israelske bosetninger i Judea og Samaria. Hun er også for å flytte USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. I Israel er politikerne glade for utnevnelsen av Haley.

Vellykket test av rakett

Det israelske forsvarsdepartementet kunngjorde i går at de har gjennomført en sofistikert test av antirakettsystemet David’s Sling. Testen ble utført i stor høyde over Middelhavet og systemet klarte å skyte ned innkommende fiendtlig rakett på flere hundre kilo. David’s Sling er utviklet av Rafael Advanced Defense Systems og amerikanske Raytheon.