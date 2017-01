Nyhetssammendrag 27. januar 2017

Flere omkommet i bussulykke

Minst to personer omkom og 17 andre ble skadet da en buss kjørte utenfor veien ved Maale Halevona på riksvei 60 og styrtet 70 meter ned i en steinur. Ulykken fant sted rundt klokken 01.00 natt til fredag. Det israelske forsvaret (IDF) deltok med helikopter i redningsarbeidet. Storm og regnvær gjorde redningsarbeidet vanskelig.

Tror Irans trusler snart over

Statsminister Binyamin Netanyahu sa i en tale ved Yad Vashem i forbindelse med Den internasjonale Holocaustminnedagen at «verdens taushet over Irans trusler om å utslette Israel vil ende med Trump. Netanyahu sa at Iran utgjør den største trusselen mot Israel og han minnet regimet i Teheran om at det andre regimet som opprettet Holocaust endte opp i «historiens søppeldunk». Netanyahu sa han tror USAs president Donald Trump vil endre på Irans trusler.

Ambassadeflytting skaper ikke uro

Mens PLO-myndigheten har stemplet en eventuell amerikansk flytting av landets ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem som en «krigserklæring» så er palestina-araberne flest av en annen oppfatning. IDFs etterretningskilder mener at palestina-arabere flest ikke er spesielt opprørt over en slik flytting, og de er mer opptatt av mangelen på elektrisitet i Gaza.

Israel nummer 29

Bladet The Economists «Demokrati indeks» som kommer ut hvert år har plassert Israel på 29 plass over de meste demokratiske nasjonene i verden. Israel scoret 7.85 på listen, og de er i samme kategori som Japan, USA, Italia og Frankrike. De mest demokratiske landene var Norge, Island, Sverige, New Zealand og Danmark. PLO-myndigheten havnet på 110 plass sammen med ande autoritære nasjoner. I alt 167 nasjoner var med på listen.

Terroraksjoner rettet mot IDF

Data fra IDF viser at 81 prosent av alle terroraksjoner de siste 15 månedene var rettet mot militæret. I alt 285 terroraksjoner hadde sitt utspring fra de PLO-kontrollerte områdene i Judea og Samaria, og de inkluderte 143 knivstikkinger, 89 skytinger og 39 bilangrep og 9 bombeaksjoner. Steinkasting er i en kategori for seg selv og det ble registrert 826 slike hendelser i siste halvdel av 2016, og det er det laveste på mange år.

Rute fra Haifa til Island

Det islandske flyselskapet WOW har søkt Israel tillatelse for å åpne en flyrute mellom Haifa og Reykjavik på Island seks ganger i uken. Planen er å begynne flyvningene i juni. Andre selskap som TUS Airways vil åpne direktefly mellom Haifa og Athen, Rhodes og den greske øya Kos. Fra og med i sommer av vil det være over 100 flyruter mellom Haifa og andre byer.