Nyhetssammendrag 30. januar 2017

Streng innreise fra muslimske land

President Donald Trump undertegnet i helgen en strikt ordre om å stanse strømmen av immigranter fra sju muslimske land. Beslutningen førte til at mange ble stående igjen på flyplasser andre steder i verden, mens andre ble tatt i forvaring da de ankom USA. Det var store protester mot Trump for å ha innført forbudet som gjelder for land hvor etterretningstjenesten ikke kan forsikre seg om identiteten til «flyktningene». Ironisk nok har seks av de sju landene forbudt mot at jøder for reise inn, men ingen protesterte mot dette. Jimmy Carter og Barack Hussein Obama hadde lignende forbud under sine embeter.

Israelske politikere tause

De aller fleste israelske politikerne inkludert president Reuven Rivlin unnlot å kommentere Donald Trumps innreiserestriksjoner fra sju muslimske land. Selv opposisjonen i Knesset unnlot å kommentere Trumps beslutning som ble sterkt kritisert av de fleste landene i verden, inkludert de som nekter jøder innreise.

Alle velkommen til Jerusalem

Statsminister Binyamin Netanyahu sa søndag at regjeringen mener at USAs ambassade i landet bør legges til Jerusalem. I dag ligger den som alle andre ambassader i Tel Aviv fordi det internasjonale samfunnet anerkjenner ikke Jerusalem som Israels hovedstad. Netanyahu la til i sitt innlegg under kabinettmøtet søndag at alle ambassadene bør legges til Jerusalem og at han tror at de med tiden vil flytte til hovedstaden.

Innkalt på teppet i Mexico

Israels ambassadør til Mexico, Jonathan Peled, ble søndag innkalt på teppet til utenriksminister Luis Videgaray Caso etter at statsminister Binyamin Netanyahu tidligere gikk ut på sosiale medier og tilsynelatende støttet den amerikanske presidentens ønske om å bygge en grensemur mot Mexico. Netanyahu sa at «muren» virket i Israel og vil nok også virke i USA, og det falt Mexico tungt for brystet fordi landet er avhengig av at mexicanere tar seg uhindret over grensen til USA for å jobbe og så sende penger hjem.

Søppelstreik i Jerusalem

Søppelet flyter over i mange av Jerusalems gater som følge av at kommuneansatte begynte en streik søndag morgen som rammet gaterengjøring og søppelkjøring. Flere andre kommunale tjenester er også rammet av streiken, men skolene holder åpent.

Tar imot flyktninger

Israel vil ta imot 100 barneflyktninger fra Syria som følge av borgerkrigen i landet som nå har pågått siden 2011. Barna er foreldreløse etter krigen, men i tilfelle de klarer å spore opp familiemedlemmer til dem så vil de trolig få anledning til å immigrere til Israel.