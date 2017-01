Nyhetssammendrag 31. januar 2017

Trump-møte 15. februar

Statsminister Binyamin Netanyahu skal møte USAs president Donald Trump den 15. februar. Det var Trump som inviterte Netanyahu til Det hvite hus. -Vårt vennskap med det eneste demokratiet i Midtøsten er avgjørende for sikkerheten til begge landene og presidenten ser frem til å diskutere fortsatte strategiske, tekniske, militære og etterretningssamarbeid med statsministeren, sa pressetalsmann Sean Spicer i Det hvite hus.

Iran brøt avtale på nytt

Regimet i Iran gjennomførte i helgen en test av en mellomdistanserakett med sprenghode. Dette er et brudd på FNs sikkerhetsråds resolusjon 2231 som ble vedtatt like etter at atomavtalen ble inngått sommeren 2015. Israels ambassadør til FN, Danny Danon, ba sikkerhetsrådet om å straffe Iran for prøveskytingen, som han understreket viser Irans virkelige intensjoner.

Ambassadekunngjøring snart

USAs president Donald Trump sa i et intervju med Christian Broadcasting Network nylig at han alltid har likt «konseptet» om å flytte USAs ambassaden fra Tel Aviv til Israel. Han sa videre at en kunngjøring om dette er nært forestående. -Dette er en stor avgjørelse. Alle presidenter har kommet med løfter om å flytte den men når de har inntatt Det hvite hus at de plutselig bestemt seg for at de ikke ønsker å bli involvert, forklarte han.

Israel bør be om unnskyldning

Mexicos utenriksminister Luis Videgaray Caso har bedt statsminister Binyamin Netanyahu om å be om unnskyldning etter at han på det sosiale medienettverket Twitter støttet den amerikanske presidentens planer om å bygge en mur mot Mexico for å stanse strømmen av illegale immigranter til USA. Flere regjeringsmedlemmer i Israel har fremholdt at Netanyahu ikke refererte spesifikk til muren mot Mexico, men snarere konseptet. Netanyahu har til nå ikke bedt om unnskyldning.

Fikk 20 år for terror

Palestina-araberen Khaled Kutina fra den østlige delen av Jerusalem ble denne uken dømt til 20 års fengsel fro å ha kjørt ned og drept en israeler med bil og skadet en annen for halvannet år siden. Han ble også døm til åp betale en erstatning på 258,000 shekel til hver av dem.

Akademikere bor utenlands

En av ti israelske akademikere med doktorgrad tatt i Israel bor utenlands, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. De har bedt organisasjonen ScienceAbroad om et møte for å finne ut hvorfor mange av dem velger å bo utenlands og hva som kan gjøres for å bringe dem hjem igjen. I alt 1,860 israelere med doktorgrad har bodd utenlands i tre eller flere år.