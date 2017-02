Nyhetssammendrag 01. februar 2017

Grønt lys for 300 boliger

Statsminister Binyamin Netanyahu og forsvarsminister Avigdor Lieberman godkjente tirsdag planene for bygging av 3,000 nye boliger i Judea og Samaria. Disse kommer i tillegg til de rundt 3,000 boligene i samme område og Jerusalem som ble godkjent i januar. I det nye prosjektet skal det bygges 700 boliger i Alfei Menashe; 650 i Beitar Illit; 650 i Beit Arye; 200 i Nofim; 150 i Nokdim; 100 i Shilo; 100 i Karnei Shomron og 100 i Metsudot Yehuda.

Aktivister til Amona

Mens israelske soldater har blokkert veiene til bosetningen i Amona forsøker mange aktivister å ta seg inn til bosetningen som høyesterett har beordret tvangs evakuert. Beboerne i Amona fikk mandag kveld 48 timer på seg til å flytte ut med sine eiendeler. Det utelukkes ikke at det kan komme til sammenstøt mellom aktivistene som er imot evakueringen og soldatene som har fått ordre om å hindre dem i å komme inn.

Hamas har gjenoppbygd

Den palestina-arabiske terrorgruppen Hamas har nå gjenoppbygd sitt arsenal og sin slagkraft fra krigen med Israel i Gaza i 2014. Høytstående forsvarskilder i Israel sier ifølge Channel 2 at Hamas nettverk av underjordiske tunneler og rakettarsenal nå er på samme nivå som da krigen brøt ut for snart tre år siden. Det er antatt at Israel ødela en tredjedel av Hamas tunneler i krigen.

PLO får ikke svar fra Trump

Høytstående representanter for PLO-myndigheten sier at de ikke har fått noen kontakt med Trump-administrasjonen i USA til tross for flere henvendelser. PLOs sjefsforhandler Saeb Erekat som også er generalsekretær for PLO sier at den nye administrasjonen bekymrer dem fordi de ikke kritiserer Israel for nybygging og de ikke svarer på PLOs henvendelser.

FN-sjef bemerket jødisk tempel

FNs nye generalsekretær Antonio Guterres sa i et intervju med Voice of Israel radio sist helg at «det var klart overfor ham» at det det hellige tempelet som ble ødelagt av romerne for over 1900 år siden var et jødisk tempel. Det fikk Hamas og PLO-myndigheten til å se rødt fordi araberne har lenge forsøkt å benekte jødenes historiske tilhørighet i Jerusalem.

Samoa for Israel

Parlamentarikeren Alaiasa Sepulona Moananu i Samoa har oppfordret alle i landet til å støtte Israel i lys av den økende fiendtligheten fra verden mot Guds utvalgte folk. -Den Guden som Samoa er grunnlagt på er Bibelens Gud. Dersom vi går tilbake i teologien ser vi at Han er Abrahams, Isaks og Jacobs Gud, og fra dem kom også Jesus Kristus som vi tror på, sa Moananu. Samoa består av to øyer med til sammen 200,000 innbyggere og de fikk uavhengighet fra New Zealand i 1962.