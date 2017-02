Nyhetssammendrag 02. februar 2017

USA advarer Iran

Trump-administrasjonens nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn kom i går med en klar advarsel til Iran etter at landet testet en mellomdistanserakett sist helg. Flynn gjorde det klart at Iran «nå er informert» med klar adresse til prøveskytingen, og landets støtte til andre terrorgrupper i regionen som angrep et marineskip fra Saudi Arabia for et par dager siden. Flynn ville ikke si noe om hva USA vil gjøre dersom landet fortsetter å bryte avtaler og å støtte terrorgrupper.

Amona tvangsevakuert

Den jødiske bosetningen Amona ble i går tvangs evakuert av politiet. Sent i går kveld var det bare et par familier igjen i hjemmene sine bosetningen foruten et par titalls personer som hadde barrikadert seg inne i den lokale synagogen. Det var også et par hundre ungdommer igjen i gatene. Militæret kommer inn torsdag for å pakke ned sakene som beboerne ikke tok med seg og å fjerne bygninger. Tidligere på dagen kom det til sammenstøt mellom aktivister som ikke ville at bosetningen skulle evakueres og politistyrkene som ble sendt for å gjennomføre tvangsevakueringen. Amona var ifølge høyesterett bygd på privat palestina-arabisk eiendom.

Får ny bosetning

Statsminister Binyamin Netanyahu kunngjorde onsdag planene for opprettelsen av en ny bosetning som skal erstatte Amona som ligger like nordøst av Ramallah. Dette blir i så fall den første nye bosetningen som blir opprettet på 25 år. Staten Israel stanset opprettelsen av bosetninger på 1990-tallet og de som ble opprettet siden av settlere fikk retroaktiv godkjennelse, eller de ble sammenslått med eksisterende. Netanyahu sa at en egen gruppe vurderer nå hvor de skal opprette den nye bosetningen.

Kutt til FN

Både Senatet og Representantenes hus i USA har lagt frem lovforslag som vil føre til at USA kutter i overføringene til FN dersom de ikke trekker tilbake resolusjon 2334 fra desember i fjor som fordømte jødiske bosetninger i Judea, Samaria og den østlige delen av Jerusalem og samtidig erklærte dem ulovlig. USA betaler nesten en fjerdedel av FNs budsjett, foruten at de gir over 7 milliarder dollar til angre FN-tiltak.

May fordømmer diskriminering

Storbritannias statsminister Theresa May ba i går opposisjonen til å støtte henne i å fordømme muslimske nasjoner som diskriminerer borgere med israelsk pass. I alt 16 muslimske nasjoner nekter de med israelsk pass adgang, men det har aldri vært noen fordømmelser eller protester mot dette. May tok opp saken etter at mange i Europa fordømte USA for å midlertidig ha stanset borgere fra sju land med terrortilknytning fra innreise til USA i 90 til 120 dager. Samtlige sju land er muslimske.